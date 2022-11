Sonic Frontiers: DLC muss unbedingt vor Tutorial installiert werden

Sonic Frontiers: Erst DLC installieren, dann Tutorial spielen





Hey everyone! Quick notes ahead of Frontiers' launch:



• If you purchased the Digital Deluxe, please install the DLC before starting a new game

• DLC content will not be valid if installed after the tutorial area

• Ensure you have the most recent patch before installing DLC



— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) November 7, 2022

Rockiger Launchtrailer und spannender Grafikvergleich

Seit dem 8. November flitz Sonic wieder über die Videospielplattformen dieser Welt. Allerdings gilt es bei Sonic Frontiers mit den DLCs aufzupassen, wie Publisher Sega über Twitter mitteilt.Betroffen sind die Käufer Digital Deluxe Edition, die die dazugehörigen DLC-Inhalte auf jeden Fall vor dem Start des Spiels installieren sollten. Andernfalls kommt es dazu, dass die Inhalte nicht mehr erkannt werden.Falls ihr bereits Sonic Frontiers schon gestartet, aber die DLCs noch nicht installiert habt, dann ist das auch noch kein Beinbruch. Solange ihr das Tutorial des Spiels nicht abschließt, könnt ihr weiterhin die DLCs installieren und verliert nicht die Inhalte in eurem aktuellen Speicherstand.Um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, solltet ihr aber die Zusatzinhalte installieren, bevor ihr das Spiel startet. Das gilt auch für den ersten Patch, den Spieler ebenfalls installiert haben sollten.Die aktuelle DLC-Problematik betrifft übrigens ausschließlich die Zusatzinhalte der Digital Deluxe Edition. Kommende DLCs, wie etwa das in der Vergangenheit angekündigte Monster Hunter-Paket , sind von dem Problem nicht betroffen.Angesichts des Release von Sonic Frontiers gibt natürlich einen passenden Launchtrailer . In diesem rast Segas Maskottchen zur musikalischen Untermalung von Queen durch die Spielwelt und sammelt unterwegs ganz gewohnt zahllose Ringe ein. Nur bei Gegnern muss ein wenig aufgepasst werden.Sonic Frontiers gibt es zudem auf allen aktuellen Plattformen, sprich PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S und Nintendo Switch. Wie der blaue Igel rein grafisch auf der Nintendo-Konsolen im Vergleich zur PlayStation 5 abschneidet, findet ihr im Videovergleich heraus Letztes aktuelles Video: Ankündigung