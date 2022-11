Sonic Frontiers: Review-Bombing auf Metacritic nach YouTube-Video

Nevarin hat geschrieben: ? vor 37 Minuten "Ich wollte einfach nur ein unterhaltsames Video machen"

Sowas hört man immer wieder. Dabei weiß er doch ganz genau, was man damit auslöst. Immer dieses auf unschuldig machen und blablabla.

Dunkey ist aber ein Youtuber, der sich zum Großteil noch treu bleibt und seine Fans wissen auch, wie er eben drauf ist. Ganz im Gegenteil zu den Sonic Fans, die sogar Generations mittlerweile Scheiße finden, obwohl es eins der besten modernen Sonic Titel ist.Dunkey ist einer von denen, die wirklich frei heraus sagen, was sie bei einem Spiel schlecht oder gut finden. Dabei ist es bei ihm teilweise schwer zwischen Sarkasmus und Ernsthaftigkeit zu unterscheiden. Er hat seine Dunkviews, welche tatsächlich Reviews sind und separiert zwischen normalen und eben den Testvideos. Und das Sonic Video ist KEIN dunkview, sonst würde es im Titel stehen und entsprechend ist es tatsächlich als Unterhaltung gedacht, wie auch andere Videos von ihm wie Ultimate Skyrim oder Captchas.Der Mann hat drei Mal Death Stranding durchgespielt und findet es scheiße. Hat früher The Last of Us 1 eine extrem schlechte Wertung gegeben, aber Jahre später dem Spiel nochmal eine Chance gegeben und gut bewertet. Er hasst auch japanische Rollenspiele und gibt trotzdem vielen Titeln eine Chance. Aber in diesem Punkt geb ich ihm recht: Kein Dunkview -> das Video ist nicht als Bewertung gedacht, sondern als pure Unterhaltung. Außerdem "breakt" er einfach jedes Game das er in die Finger kriegt.Dass manchmal seine Videos auch auf Kritik stoßen ist normal. Der Mann hat mit seinem Game Critics Video voll ins Schwarze getroffen, wo er die Probleme im Spielejournalismus beschreibt und entsprechend haben sich Redakteure von Magazinen empört und sich angegriffen gefühlt. Oder Remakes und Remasters, sowie Game of the year, alles nicht nur unterhaltsame...