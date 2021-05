Sonic Origins: Spielesammlung von Sonics 16-Bit-Ära im Anmarsch

Sega machte es gestern spannend: Auf einem Streaming-Event wurde nicht nur über das kommende große Sonic-Spiel kaum etwas verraten - zudem wurde auch eine Spielesammlung nur relativ kurz angeteasert. Sonic Origins soll die Mega-Drive und Mega-CD-Zeiten des Firmen-Maskottchens aufleben lassen und enthält Sonic the Hedgehog 1, 2, 3 & Knuckles sowie Sonic CD.Auf welchen Plattformen die Zeitreise in die Neunziger stattfinden soll, wurde hingegen nicht verraten. Laut Gematsu.com wurden zumindest "die neuesten Plattformen" erwähnt."Sonic Origins: SEGA arbeitet an einer neu zusammengestellten Serie, die Sonic the Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles sowie Sonic CD enthält. Fans, die auf der Suche nach einem nostalgischen Spielerlebnis sind, können sich diese klassischen Hits ansehen, um Non-Stop-Sonic-Action und neue Inhalte zu erleben - weitere Informationen folgen in Kürze"