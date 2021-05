Starsand: Überlebenskampf in der Wüste auf Early-Access-Kurs

Große offene Spielwelt in einem aufregenden Wüstensetting mit über 64 km² Fläche.

Die liebevoll gestaltete Welt, weit abseits der Zivilisation, hält viele beeindruckende Monumente, Artefakte und Lebewesen der Vergangenheit, als auch der Neuzeit bereit.

Survivalaction par excellence! Wetter- und Wüstenkapriolen sowie irdische und außerirdische Feinde wecken den puren Überlebensinstinkt!

Sammeln, bauen, sichern - zum Schutz vor Hitze, Kälte und dem unbekannten Feind.

Dynamisches Wetter und Tag/Nachtwechsel fordern speziell in der Wüste gute Planung, weises Handeln und eine große Portion Mut.

Eine mystische, mitreißende Story sowie das Lösen zahlreicher Rätsel beantworten viele offene Fragen während der spannenden Reise ins Ungewisse.

Die italienischen Entwickler von Tunnel Vision Studio werkeln derzeit am Survival-Abenteuer Starsand , das Ende 2021 über Toplitz Productions im Early Access für PC erscheinen soll und als Mischung aus Stargate und Subnautica beschrieben wirtd. Die Fertigstellung ist für Sommer 2022 geplant. Auf Steam kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Dein Tag begann wie geplant. Das monatelange, harte Training sollte nun endlich seine Früchte tragen. Motiviert und voller Ehrgeiz bist du in den Lauf deines Lebens gestartet, mitten in der Wüste, umgeben von Gleichgesinnten. Plötzlich wurdest du von einem monströsen Sandsturm überrascht und findest dich nun allein in dieser unwirtlichen, heißen Umgebung wieder. Menschenleer und unbarmherzig erstreckt sich ein Ozean aus Sand bis zum Horizont.Fühlst du die unbändige Hitze auf deiner Haut, Sand weht dir um die Ohren, weit und breit nur Stille... doch halt, was ist das? Irgendetwas bewegt sich in weiter Ferne. Was ist nur passiert? Dein erster Gedanke: Überleben. Dein zweiter Gedanke: Rettung kommt bestimmt. Die bittere Erkenntnis: Es wird niemand kommen, du bist vollkommen auf dich allein gestellt. Die große Frage: Wo bist du eigentlich und warum scheinen am Nachthimmel zwei Monde?Starsand ist ein Wüsten-Survival-Spiel, das dich in eine offene Welt, die wie die Erde wirkt und dennoch fremdartig ist, entführt. Gefahren, Geheimnisse und Rätsel erwarten dich! Finde heraus, was genau passiert ist, wo du dich befindest und was dich mit der Geschichte einer ausgestorbenen Zivilisation verbindet. Wird es dir gelingen, in der unwirtlichen Umgebung zu überleben, Antworten zu finden und den Weg zurück in dein altes Leben zu gehen?"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer