Starsand: Entwicklungs-Roadmap für das Survival-Abenteuer blickt ins Jahr 2022

Das Entwicklerteam Tunnel Vision und Publisher Toplitz Productions konnten Anfang November die Early-Access-Veröffentlichung des Survival-Abenteuers Starsand feiern. Nachdem das Feedback der Community gesammelt wurde, gibt es eine erste Roadmap, in der der Zeitplan für die nächsten großen Updates genannt wird, die zu Teilen auf Basis der Ideen bzw. den Vorschlägen der Spieler beruhen.Noch bis Ende des Jahres soll z.B. vollständiger Controller-Support Einzug in die Wüstenwelt halten, in der Einzelspieler ums Überleben kämpfen und die mechanisch als Mischung aus Stargate und Subnautica beschrieben wird. Anfang 2022 kümmert sich Tunnel Vision dann u.a. um das Reittier, das mit neuen Management-Optionen versehen wird und fügt Metallwerkzeuge sowie ein neues Fernglas hinzu. Bis Mitte nächsten Jahres stehen dann neue Gefahren, neues Terrain und ein weiteres Fortbewegungsmittel auf dem Programm.Dabei soll es aber nicht bleiben: Für 2022 sind noch einige weitere Updates vorgesehen, mit denen man weiter versuchen wird, das Feedback aus der Community zu integerieren.Starsand wurde am 4. November 2021 für den PC (via Steam GOG ) veröffentlicht und befindet sich derzeit in einer ausgedehnten Early-Access-Phase.