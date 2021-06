Kingdom Builders: Mischung aus City-Builder und Rollenspiel startet in den Early Access

Als Features werden genannt:

Bau das Königreich deiner Träume mit Bauernhöfen, Schmieden und vielen weiteren Gebäuden

Loyale Helfer: Smart Companions folgen dir und unterstützen dich in all deinen Aktionen

Crafting: Erschaffe Waffen und Ausrüstungsgegenstände in den Schmieden deines Reiches

Gehe auf Entdeckungsreise durch dein Reich und kämpfe gegen verschiedenste Feinde und Bedrohungen

Geplante Updates im Early Access: Offline & Online coop Multiplayer, neue Gebäude, Waffen, Gegner, Biome und Ressourcen, neue Produktionsketten, prozedurale Welt-generierung u.v.m. "Unser Ziel ist ganz klar der Weg zum Spiel, den wir mit den Spielern gemeinsam gehen wollen", so Studiogründer und CEO Tim Reiter, der bereits als Mitgründer der Ubisoft-Tochter Kolibri Games Erfahrung mit Spieler-fokussierten Entwicklung gemacht hat. "Wir finden, dass die intensive Zusammenarbeit mit den Spielern ein Standard sein sollte. Deshalb haben wir unserem Verfahren, dem Rapid Early Access, auch einen eigenen Namen gegeben. Wir laden alle Spieler ein, ihre Vision mit uns zu teilen und mit uns Stück für Stück ein großartiges Aufbaustrategie-RPG zu entwickeln, das die Stärken beider Genres optimal zur Geltung bringt."

Am 24. Juni 2021 hat das Berliner Entwicklerstudio ebb & flow games das Aufbau-Strategiespiel Kingdom Builders im Early Access für PC veröffentlicht, wo es voraussichtlich in zwölf bis 18 Monaten in intensivem Austausch mit der Community fertiggestellt werden soll (zur Roadmap ). Auf itch.io und Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "größtenteils positiv" ausfallen, wird aktuell ein Launch-Rabatt von satten 40 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 12,49 Euro bzw. 14,99 Dollar gewährt. Die Macher beschreiben Kingdom Builders als einen Mix aus City-Builder und Action-Rollenspiel, bei dem man Abenteuer in einem selbst errichteten Königreich erlebt.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer