Bloodstained: Ritual of the Night 2 (Projektname): 505 Games bestätigt einen Nachfolger zu Teil 1

Nach Segas äußerst knappen Ankündigungen zu neuen Sonic-Veröffentlichungen hat auch 505 Games kurz und bündig verraten, dass man ein neues Spiel in Arbeit hat. Wie Gematsu.com berichtet, ging der Hersteller im Geschäftsbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2020/2021 auf den Erfolg des Action-Adventures Bloodstained: Ritual of the Night ein und erwähnte dabei auch, dass sich eine "zweite Version in Entwicklung" befinde.Es ist zwar nicht zu hundert Prozent klar, ob es sich bei solch einem Begriff um Teil 2 handelt, wir haben das Spiel in unserer Datenbank aber vorerst mit dem Projektnamen Bloodstained: Ritual of the Night 2 angelegt. Nähere Infos zum Termin, Inhalten oder unterstützten Plattformen gibt es noch nicht.