Mobile Suit Gundam SEED (Projektname): Neuer SEED-Ableger in Entwicklung

Die Woche der minimalistischen Ankündigungen geht weiter: Diesmal handelt es sich um den Publisher Bandai Namco, welcher ein neues Spiel einer altbekannten Reihe angekündigt hat. Laut Gematsu.com arbeitet der Hersteller bereits an einem neuen Ableger rund um die Kampfroboter aus Mobile Suit Gundam SEED.Ein genauer Titel fürs Spiel wurde noch nicht verraten, wir benutzen daher vorerst einen Projektnamen. Der auf dem Teaser gezeigte Titel "Mobile Suit Gundam SEED Project Ignited" beschreibt eher eine Initiative seitens Bandai Namco, um die Marke stärker in den Fokus zu rücken. Teil davon ist ein Kinofilm als Fortsetzung zur TV-Serie von Mitsuo Fukuda, eine lebensgroße Statue, ein Event in Shanghai, ein Comic und auch ein neues Spiel. Details zu Letzterem sollen aber erst später bekanntgegeben werden, so die auf Gematsu.com zitierte Ankündigung.