PowerWash Simulator: Square Enix Collective mischt bei der simulierten Hochdruckreinigung mit

Square Enix Collective, die Indie-Sparte von Square Enix, arbeitet mit FuturLab zusammen und wird das Entwickler-Studio beim PowerWash Simulator unter die Arme greifen - sowie bei der Veröffentlichung des Titels. Das Spiel ist seit dem 19. Mai 2021 per Early Access auf Steam erhältlich (Preis: 19,99 Euro).Im PowerWash Simulator gründet man ein eigenes Reinigungsunternehmen und macht sich in der staubigen Stadt "Muckingham" die Hände schmutzig (und danach wieder sauber). Es gilt allerlei Dreck mit dem Hochdruckreiniger wegzupusten. Der Karrieremodus bietet derzeit 17 Jobs sowie auch einen "Sonderjob", bei dem der Mars nicht nur unsicher, sondern auch sauber gemacht werden kann.James Marsden, Gründer und Creative Director von FuturLab, kommentiert diese Bekanntmachung so: "Ursprünglich war es unser Ziel, PowerWash Simulator mit einer Perspektive auf lizenzierten Inhalt einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Square Enix Collective ist dabei für die Veröffentlichung die perfekte Wahl, denn wir haben beide dieselbe Vision, was die Zukunft dieses Spiels angeht. Die kreativen Möglichkeiten, die sich uns durch diese Zusammenarbeit eröffnen, sind unglaublich! Wir sind daher hocherfreut, mit so einem bekannten Publisher zusammenarbeiten zu dürfen.""Bei meinem ersten Spieldurchlauf einer Vorschau-Version wusste ich sofort, dass PowerWash Simulator unglaublich zufriedenstellend und fesselnd sein würde, ja sogar auf gewisse Weise beruhigend", sagte Phil Elliott, Head bei Square Enix Collective.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer