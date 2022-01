Two Point Campus: Humoristischer Universitäts-Aufbau startet am 17. Mai und wird auch im Game Pass verfügbar sein

Beschreibung des Herstellers:

Wie Sega und Two Point Studios Limited mitteilen, wird die witzige Universitäts-Aufbaustrategie Two Point Campus ( ab 35,99€ bei vorbestellen ) am 17. Mai 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One sowie Xbox Series X|S. Der Titel wird auch von Tag 1 an im Game Pass zur Verfügung stehen. Gefeiert wird dies u.a. mit einem neuen Trailer, den ihr weiter unten findet. Ab sofort sind Vorbestellungen in den einschlägigen Digitalstores möglich - mit Ausnahme des Nintendo eShop, der zu einem späteren Termin nachzieht. Wie mittlerweile üblich wird es auch einige Pre-Order-Goodies geben, darunter auch Ingame-Gegenstände für Besitzer von Two Point Hospital , dem indirekten Vorgänger sowie Premieren-Titel der Two Point Studios.In Two Point Campus lässt sich der Campus seiner Träume errichten, während man den Alltag seiner Schüler so gestaltest, dass sie das Abenteuer ihres Lebens haben - voll von bedeutungsvollen Beziehungen, lustigen außerschulischen Aktivitäten und natürlich... erstklassiger Bildung. Schließlich führen zufriedene Studenten und Studentinnen und gute Noten zu einer Steigerung des Prestiges des Campus, was bedeutet, dass Sie mehr Studenten einschreiben können und zufälligerweise auch mehr Geld verdienen...Anstelle der typischen akademischen Kost gibt es für die Studenten in Two Point County eine Menge verrückter und wunderbarer Kurse, wie z. B. Gastronomie, wo sie lernen, wie man übergroße kulinarische Köstlichkeiten zubereitet. Die technikbegeisterten Schüler können Robotikkurse belegen, in denen Wissenschaft, Lehrer und Schüler zusammenkommen, um riesige Roboter zu bauen. Jeder Student hat seine eigenen Charaktereigenschaften, daher müssen Spieler und Spielerinnen sicherstellen, dass Sie auf alle individuellen Bedürfnisse eingehen, um diese zu vielseitigen Persönlichkeiten zu entwickeln, die das Vermächtnis der Universität mit Stolz erfüllen.Wie Two Point Hospital ist auch Two Point Campus eine charmante, zugängliche und tiefgründige Management-Simulation - aber zum ersten Mal kann man seinen Campus von Grund auf selbst erschaffen. Man baut stilvolle Wohnheime für die Studenten, legt dekorative Wege und Wälder an und rüstet den Campus mit neuen, leicht zu bedienenden Kreativwerkzeugen auf, um sein eigenes pädagogisches Meisterwerk zu bauen.