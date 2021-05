Love n War: Warlord by Chance: Taktik-Rollenspiel für PC veröffentlicht

Screenshot - Love n War: Warlord by Chance (PC) Screenshot - Love n War: Warlord by Chance (PC) Screenshot - Love n War: Warlord by Chance (PC) Screenshot - Love n War: Warlord by Chance (PC) Screenshot - Love n War: Warlord by Chance (PC)

Am 28. Mai 2021 hat Reborn Entertainment das 2D-Taktik-Rollenspiel Love n War: Warlord by Chance für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "sehr positiv" ausfallen, wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von 31 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (1,64 Euro statt 2,39 Euro).In Warlord by Chance, das in die Fußstapfen des ebenfalls von Reborn Entertainment stammenden Hero by Chance tritt, dirigiert man eine von attraktiven Generälinnen angeführte Streitmacht im Kampf gegen die Invasionspläne eines feindlichen Imperiums. Die Macher versprechen eine sich verzweigende Handlung mit persönlichen Geschichten, Ressourcen-Management und spannende Schlachten.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer