Jetborne Racing: Startschuss für die Jet-Rennen der VTOL-Macher auf PC und VR

Am 27. Mai 2021 haben Boundless Dynamics ( VTOL VR ) ihr Flugrennspiel Jetborne Racing für PC, HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index und Windows Mixed Reality veröffentlicht - physische und virtuelle HOTAS-Unterstützung inklusive. Der Download via Steam kostet 8,19 Euro. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 95 Prozent von 122 Reviews positiv).Jetborne Racing ist ein auf realistischer Physik und Aerodynamik basierendes Flug-Rennspiel für bis zu acht Spieler, die wahlweise auf dem PC oder in VR mit Überschallflugzeugen waghalsige Online-Rennen bestreiten und sich in globalen Ranglisten messen. Offline-Rennen gegen Ghost-Jets der eigenen Bestzeiten seien ebenfalls möglich. Außer dem soll man Power-Ups wie Schilde und Waffen, Beschädigungen, Respawns und andere Funktionen individuell anpassen können.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer