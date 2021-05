Clid the Snail: Glitschiger Zweistick-Shooter für den PC und Sony-Konsolen angekündigt

In der Welt des Zweistick-Shooters Clid the Snail von Entwickler Weird Beluga Studio und Publisher Koch Media sind Schnecken lange nicht so lahm wie ihr Ruf. Der spielbare Held Clid zumindest bugsiert sich mit schnellen Ausweich-Rollen durchs Kugel-Chaos. Auch er selbst teilt verschiedene, teils aufgeladene glühende Projektile aus, welche die komplette schummrige Umgebung in ein gleißendes Licht tauchen.Als Plattformen sind im Laufe des Jahres 2021 PlayStation 4, PlayStation 5 und der PC eingeplant. Die freischaltbaren und kombinierbaren Waffen des stets schlecht gelaunten Clid lösen offenbar auch Kettenreaktionen unter den Gegnern aus. Zwischendurch müssen allerlei Rätsel gelöst werden, in Szenarien wie einem Sandsturm oder einer lodernden Stadt.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer