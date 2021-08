Clid the Snail: Top-Down-Shooter mit Schnecke erscheint Ende August für PS4

Koch Media und Weird Beluga haben auf der gamescom 2021 bekannt gegeben, dass der Top-Down-Shooter Clid The Snail am 31. August 2021 für PlayStation 4 im PlayStation Store erscheinen wird (Preis: 19,99 Euro). Zur Vorschau : Bis an die Zähne bewaffnetes Weichtier kämpft sich durch Miniatur-Fantasywelt - das spanische Indiestudio Weird Beluga hat sich etwas Besonderes für sein erstes Projekt ausgedacht. Wir konnten Clid the Snail bereits spielen und verraten euch, ob Vorfreude auf den Twinstick-Shooter angebracht ist.Letztes aktuelles Video: VideoVorschau