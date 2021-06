I Am Fish: Fischabenteuer der Bossa Studios für PC und Xbox angekündigt

Screenshot - I Am Fish (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - I Am Fish (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - I Am Fish (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - I Am Fish (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - I Am Fish (PC, One, XboxSeriesX) Screenshot - I Am Fish (PC, One, XboxSeriesX)

Mit I Am Fish haben die Bossa Studios ( Surgeon Simulator I Am Bread ) und Curve Digital ein offensichtlich von Findet Nemo inspiriertes Fischabenteuer angekündigt, das im Sommer 2021 für PC, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen soll. Auf Steam , wo ab dem 16. Juni eine Demo zum Download bereitstehen soll, kann man den Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "I Am Fish ist ein charmantes, physikbasiertes Abenteuerspiel, in dem es um 4 flossige Freunde geht, die voneinander getrennt wurden. In diesem Spiel schließt du dich ihnen an und schwimmst, fliegst, rollst und mampfst dir mit ihnen von einem Aquarium in Barnardshire (dem kleinsten County Englands) deinen Weg zum offenen Meer und somit in die Freiheit, um deine Freunde wiederzufinden.Das sind unsere Helden! Goldfisch - fröhlich, tapfer, abenteuerlustig und der geborene Schwimmer! Kugelfisch - etwas behäbig, aber großherzig und in der Lage, sich aufzupusten und an Land zu rollen. Piranha - wild, chaotisch, laut, unberechenbar und beißfreudig (ist ja klar). Fliegender Fisch - etwas hochmütig, aber insgeheim ein echter Softie und dazu in der Lage, durch die Luft zu gleiten! Diese schuppigen Freunde lassen keinen Kiesel auf dem anderen und setzen Herz und Kiemen daran, einander wiederzufinden! Schwimme, rolle, gleite, mampfe, hüpfe, fliege, beiße und puste dich auf, um durch aufregende Herausforderungen zu gelangen. Dank dieser hecht einfachen und intuitiven Steuerung muss niemand mehr im Trüben fischen.Mit seinen malerischen Stränden und idyllischen Dörfern ist Barnardshire scheinbar der perfekte ruhige Flecken Erde, doch für unsere Helden wimmelt es dort nur so vor Gefahren in Form von Kreuzungen, Hausdächern, Fritteusen, wilden Tieren und trampeligen Einwohnern - ganz zu schweigen von zerbrechlichen Fischgläsern und dem nicht ganz unproblematischen Umstand, dass Fische an Land nicht atmen können. Wir wollen hier wirklich nicht zu barsch werden, aber sollte dein Fisch in seinem improvisierten Fischglas zu tief fallen, zu lange an der frischen Luft bleiben oder sonst wie zerStört werden, landest du wieder am letzten Checkpoint, um es erneut zu versuchen.Unsere vier schuppigen Freunde werden aller Art Behältnisse wie Gläser, Putzeimer auf Rädern oder auch Bierkrüge als provisorische Fischbehausung nutzen, prost! Das Steuern dieser vorübergehenden Fischgefährte ist schon eine Herausforderung für sich, aber keine Sorge: Das offene Wasser ist in Form von einladenden Brunnen, Pools und, äh, Abwasserkanälen voller giftiger Hinterlassenschaften nie zu weit weg. Sie führen dich zu deinem Ziel, dem schimmernden, offenen Meer."Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer