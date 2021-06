Nivalis: Neues Cyberpunk-Abenteuer der Cloudpunk-Macher angekündigt

Erlebe dein simuliertes Leben in Nivalis und wähle, wie du deine Zeit jeden Tag verbringst

Verwalte Geschäfte wie Restaurants, Ramenstände oder Nachtklubs.

Kaufe oder baue deine eigenen Zutaten an

Koche einzigartige Gerichte und mixe Cocktails, um die richtigen Kunden anzulocken.

Beende die Arbeit für den Tag und gehe stattdessen angeln

Dekoriere dein Zuhause oder kaufe ein neues und gestalte es individuell

Reise zu Fuß oder in deinem fliegenden HOVA durch den realistisch simulierten Verkehr

Entdecke die Geschichten der Menschen, die du in der Stadt triffst, deine Freunde, deine Kunden, und finde vielleicht sogar Liebe

Mit Nivalis haben Ion Lands ( Cloudpunk ) ein weiteres Cyberpunk-Abenteuer angekündigt, das sich aktuell für PC in Entwicklung befindet. Auf Steam kann man die futuristische Slice-of-Life-Simulation im Voxel-Stil bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Das ist Nivalis. Es in dieser Cyberpunk-Stadt zu etwas zu bringen, ist nicht einfach. Die Gangs wollen deine Organe plündern, die Corps bestrafen dich fürs Atmen, und die ganze Zeit bröckelt der Boden unter deinen Füßen. Diese Stadt könnte morgen in den Ozean stürzen, also solltest du besser noch heute dein Glück finden.Du musst klein anfangen: eine Essensbude, ein Nudelstand, ein Stim-Laden. Baue deinen Weg auf zu einer Bar, einem Restaurant oder sogar einem Nachtklub. Irgendwann kontrollierst du das gesamte Nachtleben in Nivalis. Dir wird die Nacht gehören! In Nivalis entscheidest du, wie du deine Zeit in der Stadt verbringst. In dieser einzigartigen Slice-of-Life-Simulation mit realistischer Wettersimulation und Tag- und Nachtzyklen kannst du dein Geschäft ausbauen, seltsame und vielfältige Charaktere treffen, Freundschaften schließen und die Gefahren und Wunder dieser Cyberpunk-Voxel-Stadt erleben. Willkommen in Nivalis!"Als Features werden genannt: