PERISH: Mythologischer Koop-Shooter für PC angekündigt

Online-Koop-Kampagne für 1-4 Spieler, die sich über verfallene Tempel, vulkanische Gießereien und uralte Schiffswracks erstreckt.

Eine Reihe beeindruckender Bosskämpfe gegen seltene und unerforschte kolossale Gottheiten aus der antiken griechischen Mythologie.

Mehr als 10 handgefertigte und verzierte Speere, Schwerter, Bogen und Waffen, jede mit ihren eigenen einzigartigen und aufrüstbaren Offensivfähigkeiten.

Unverfrorene, brutale und blutgetränkte Fern- und Nahkämpfe gegen Feinde mit ausgeprägtem Kampfverhalten.

Morbide Gladiatoren: Die Gegner in PERISH sind unbarmherzig und während du weiter durch das Fegefeuer reist, triffst du auf eine Reihe von Feinden, deren Gestalt von der antiken griechischen, römischen und christlichen Mythologie inspiriert sind.

Post-Launch-Support: Kostenlose Updates für das PERISH-Universum mit geheimnisvollen neuen Feinden und weiteren beeindruckenden Waffen!

Mit PERISH haben das britische Entwickler-Duo ITEM42 und Publisher HandyGames einen kooperativen Ego-Shooter für PC angekündigt, in dem sich bis zu vier Spieler aus dem Fegefeuer der Hölle kämpfen müssen. Ein Veröffentlichungszeitraum wurde nicht genannt, aber auf Steam kann man den u. a. von griechischer, römischer und christlicher Mythologie inspirierten Titel bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "PERISH ist ein stilvoller und herausfordernder Vier-Spieler-FPS. Bezwinge Horden von Kreaturen auf dem versengten Sand des Fegefeuers und verkaufe ihre mit Gold befleckten Leichen an feige Priester. Töte mächtige Bosse und verschaffe dir durch die erlangten Erfolge Zutritt zum Elysium, einem Ort kosmischer Offenbarungen!Du bist ein Amyetri - ein körperlicher Geist, der dazu verdammt ist, ein Schattendasein im Zwischenreich des Fegefeuers zu führen. Beende dein Leiden, indem du die Riten des Orpheus praktizierst und die chthonischen Gottheiten besiegst, die deinen verschlungenen Pfad zum Elysium beherrschen. Beginne deine Reise mit nichts als einem zerbrochenen Schwert. Nur mit Danake, der blutgetränkten Währung der Unterwelt, kannst du dir eine Ausrüstung zulegen, die besser dazu geeignet ist, die düsteren Lords zu bekämpfen, die zwischen dir und Elysium stehen.Die Wiedergänger-Kreaturen des Fegefeuers werden von demselben Hunger nach Danake verzehrt, der auch den Verlauf deiner eigenen Suche motiviert. Wenn du deinen Feinden in die Hände fällst, verlierst du deinen erbeuteten Reichtum. Deponiere dein Danake im Pantheon, bevor du stirbst oder setze deine Reise nach Elysium fort und riskiere alles zu verlieren. Die Unterwelt ist ein einsamer Ort. Vereine dich mit bis zu drei Freunden und bahnt euch gemeinsam den Weg ins Elysium. Setzt koop-spezifische Ausrüstung und Gadgets ein, um euch auf dem gefährlichen Weg in die ewige Vergessenheit gegenseitig zu unterstützen, zu verteidigen und wiederzubeleben.Überlebe die raue Umgebung der verbrannten Klippen des Theseus, der verfallenen Tempel des Orpheus und der vulkanischen Gießereien des Hephaistos. Navigiere dich durch zerfallende Labyrinthe, geschmolzene Seen aus purem Gold und zertrümmerte Berge, die in den Strömen der charybdischen Strudel gefangen sind. Die Priesterinnen verfügen über ein beeindruckendes Waffenarsenal. Nutze dein Danake, um dich mit mächtigen Kronen und Ringen auszustatten, welche ihrem Träger auf dem Schlachtfeld erhebliche Vorteile verschaffen. Wähle aus einer Fülle von Fern- und Nahkampfwaffen und statte deine gewählte Rüstung mit einer Vielzahl von mächtigen und aufregenden Verbesserungen aus."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer