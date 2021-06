Berserk Boy: Retro-Plattformer für PC und Konsolen angekündigt

Verwandle dich in verschiedene Berserker-Formen: Verschmelze mit den fünf Berserk Force Orbs - Blitz, Feuer, Erde, Luft und Eis - und absorbiere deren einzigartigen Fähigkeiten!

Werde zum Berserker! Führe Kombos aus, um deine Berserker-Anzeige zu füllen und den Spezialangriff einer Form auszulösen! Rüste auf und werde noch mächtiger!

Erkunde New Hope City und mehr: Springe, sprinte, knalle und rutsche durch mehrere weitläufige Level! Finde alternative Wege und versteckte Sammelobjekte!

Ein modernes Abenteuer mit Retro-Feeling: Geschmeidige und stilvolle Jump'n'Run-Action, inspiriert von der Liebe zu den Genre-Größen! Spiele um hohe Punktzahlen und schnelle Zeiten!

Musik von Sonic Mania-Komponist Tee Lopes: Der komplette Original-Soundtrack strotzt nur so vor energiegeladener 16-Bit-Nostalgie! Genieße die Beats, während du zum Berserker wirst!

Mit Berserk Boy haben BerserkBoy Games und Big Sugar ein klassisches 2D-Jump'n'Run angekündigt, das Ende 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man den im 16-Bit-Stil präsentierten Retro-Plattformer, in dem man in verschiedenen Berserker-Formen herumwüten kann, bereits auf die Wunschliste setzen. Für den Soundtrack zeichnet Sonic-Mania -Komponist Tee Lopes verantwortlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "In der fernen Zukunft ... In den Wahnsinn getrieben von seiner Besessenheit mit Berserk Force Orbs, führen der teuflische Dr. Genos und seine Armee von Schergen der Dark Energy Krieg gegen die Menschen auf der Erde. Die Hoffnung für die gesamte Menschheit ruht auf dem Widerstand, aber sind sie genug? Als die Schlacht beginnt, schließt sich ein neuer Held dem Kampf an...Kei, ein junger, unerfahrener Neuling, wird durch mysteriöse Orb-Energie in den BERSERK BOY verwandelt! Als der Schatten des Bösen immer größer wird, weiß Kei, dass er seine neuen Kräfte nutzen muss, um Dr. Genos zu besiegen und den Planeten zu retten. Denn wenn alles andere scheitert, gibt es nur eine Lösung ... ZUM BERSERKER WERDEN!"Als Hauptmerkmale werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer