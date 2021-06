Crysis Remastered Trilogy: Remaster-Trilogie für PC und Konsolen offiziell angekündigt

Crytek hat die Crysis Remastered Trilogy offiziell angekündigt - und damit ebenfalls die Remaster von Crysis 2 und Crysis 3 , die auch in separater Form erscheinen werden. Crysis Warhead wurde aber irgendwie vergessen. Die Remaster umfassen ausschließlich die Einzelspieler-Inhalte und werden für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen.Crytek: "Mit der Neuauflage der Franchise soll vor allem denjenigen Spielern, die noch nicht mit der Geschichte von Crysis vertraut sind, die Möglichkeit gegeben werden, das gesamte Epos neu zu erleben. Spieler reisen von den Inseln Nordkoreas bis nach New York, wo sie die Menschheit vor einem tödlichen Virus bewahren müssen. Im Finale begeben sie sich auf eine Rachemission, um die ganze Wahrheit über C.E.L.L. zu erfahren.""Crysis Remastered: Eine einfache Rettungsmission entwickelt sich zum mörderischen Krieg als außerirdische Eroberer eine Inselkette in der Nähe von Nordkorea überrennen. Der Supersoldat Prophet, ausgerüstet mit einem mächtigen Nanosuit mit verbesserter Geschwindigkeit, Rüstung und Tarnmantel-Eigenschaften, stellt sich ihnen entgegen. Mit einem breiten Arsenal an modularer Waffentechnik können Spieler ihre Taktik und ihre Ausrüstung ganz an ihren Spielstil anpassen, um ihre Feinde in einer riesigen Sandbox-Welt zu dominieren.""Crysis 2 Remastered: Die Aliens kehren zu einer Welt zurück, die vom Klimawandel zerstört wurde. Als die Invasoren dabei sind, New York City zu zerstören und letztlich die Auslöschung der gesamten Menschheit droht, stehen nur Prophet und sein Anzug in ihrem Weg. Ausgerüstet mit dem verbesserten Nanosuit 2.0 können Spieler ihren Anzug und ihre Waffen in Echtzeit modifizieren und mächtige Fähigkeiten freischalten, um das Überleben der Menschheit zu sichern.""Crysis 3 Remastered: New York City hat sich in einen weitläufigen Regenwald inmitten der Trümmer verwandelt, beschützt von einem gigantischen Nanodome. Prophet muss sich gegen menschliche und außerirdische Kräfte behaupten und sich durch sieben einzigartige Distrikte kämpfen. Dabei steht ihm dank der überlegenen Technologie des Nanosuits frei, ob er sich für rohe Gewalt oder für Stealth entscheidet, um seine Ziele zu erreichen. Mit dem tödlichen Predator-Bogen an seiner Seite wird es in jedem Fall ein Leichtes sein. ""Wir freuen uns sehr, die Rückkehr der ikonischen Crysis-Spiele in einem einzigen Bundle ankündigen zu können, aufbereitet für eine neue Hardware-Generation", so Steffen Halbig, der Projektleiter. "Jedes Spiel wurde verbessert, um nicht nur schön auszusehen, sondern sich auch so zu spielen - und das auf den Plattformen von heute. Wir wollen es hiermit sowohl neuen Spielern als auch Fans der ersten Stunde ermöglichen, die klassischen Abenteuer von Crysis in bester Qualität erneut zu erleben."Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer