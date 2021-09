Crysis Remastered Trilogy: Kommt im Oktober; Vergleichstrailer zeigen aufgemotzte Grafik

Am 15. Oktober 2021 bekommen Shooter Fans erneut die Krise: Dann erscheint die Crysis Remastered Trilogy ab 49,99€ bei vorbestellen ) - ein Bundle der Single-Player-Kampagnen von Crysis Crysis 2 und Crysis 3 , die allesamt in Form eines Remasters aufgehübscht wurden. Crysis 2 Remastered und Crysis 3 Remastered erscheinen zudem separat. Crytek erklärt, dass die Trilogie für Xbox und PlayStation in physischer Form verfügbar sein wird, Spieler auf Nintendo Switch müssen sich noch etwas länger gedulden:"Bei dem späteren Release auf Nintendo Switch erhalten Fans zudem eine exklusive Bonus Art-Karte. Außerdem werden zwanzig der Art-Karten je Plattform nummeriert, von Mitgliedern des Development-Teams signiert und per Zufall auf die Day-One-Bestellungen verteilt.Die Crysis Remastered Trilogy ist auf die Next-Gen-Konsolen angepasst und optimiert und spielen sich daher noch flüssiger und besser als je zuvor. Die ursprünglichen Versionen des Spieles liefen durchschnittlich auf 720p mit maximal 30 FPS. Auf den Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Playstation 5 können die Crysis Remastered-Spiele zwischen 1080p- und 4K-Auflösung mit bis zu 60 FPS laufen – erreicht werden diese Werte mit Dynamic Resolution. Zusätzlich zu der deutlich verbesserten Performance, bietet die Crysis Remastered Trilogy bessere Lichteffekte und visuell aufgehübschte Charaktere, Waffen sowie Umgebungen für kristallklare Grafik.Die Crysis Remastered Trilogy launcht am 15. Oktober für PlayStation 4 und PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S sowie auf PC. In digitaler Version erscheint das Spiel via Epic Games Store, PlayStation Store und Microsoft Store. Die Crysis Remastered Trilogy wird 49.99 € kosten.Crysis 2 Remastered und Crysis 3 Remastered werden ebenfalls am 15. Oktober respektive für den Epic Games Store, den PlayStation Store und den Microsoft Store sowie den Nintendo Switch eShop erscheinen und die Single-Player-Kampagnen der Originalspiele aus den Jahren 2011 und 2013 beinhalten. Die Versionen werden jeweils 29,99 € kosten. Eine physische Version für die Nintendo Switch wird etwas später folgen.Mit Crysis Remastered erschien die aufgehübschte Single-Player-Kampagne des Original-Titels aus dem Jahr 2007 bereits im letzten Herbst und ist im Epic Games Store, dem PlayStation Store und dem Microsoft Store sowie dem Nintendo Switch eShop erhältlich."Letztes aktuelles Video: TeaserTrailer