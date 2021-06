Geometry Arena: Shoot'em-Up ballert sich aus dem Early Access

Screenshot - Geometry Arena (PC) Screenshot - Geometry Arena (PC) Screenshot - Geometry Arena (PC) Screenshot - Geometry Arena (PC) Screenshot - Geometry Arena (PC) Screenshot - Geometry Arena (PC) Screenshot - Geometry Arena (PC) Screenshot - Geometry Arena (PC) Screenshot - Geometry Arena (PC)

Am 1. Juni 2021 hat 011 Games das an Geometry Wars erinnernde Roguelite-Shoot'em-Up Geometry Arena für PC veröffentlicht und den Early Access nach gut einem Jahr offiziell beendet. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "äußerst positiv" ausfallen, wird noch bis zum 8. Juni ein Launch-Rabatt von 22 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (3,89 Euro statt 4,99 Euro).Geometry Arena wird als freiförmiger Arena-Shooter mit Roguelite-Elementen beschrieben, dessen Fokus darauf liegt, einen übermächtigen Spielcharakter zu erschaffen. Dazu stehen zwölf Rollen mit einzigartigen Mechaniken, zwölf fertigkeitsverändernde Farben, 75 Skill-Module, 18 Schwierigkeitsstufen, 28 Schwierigkeitsoptionen, über 20 zerstörbare Projektilvarianten, über 160 kombinierbare Upgrades sowie in fünf Stufen anpassabre Lichteffekte zur Verfügung. Freiheit, Vielfalt und Endlosigkeit seien die Kernelemente des Spiels.Letztes aktuelles Video: Trailer