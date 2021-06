Warhammer 40.000: Chaos Gate: Rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel kurz und knapp angekündigt

Mit Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters ist ein rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel für PC angekündigt worden. Es soll 2022 im Epic Games Store und auf Steam erscheinen. Das Spiel wird von Complex Games aus Kanada (Mobile-Free-to-play-Studio) entwickelt und von Frontier Foundry (Spiele-Label von Frontier Developments) in Zusammenarbeit mit Games Workshop vertrieben. In dem Spiel werden die Grey Knights (die stärkste Waffe der Menschheit) gegen die korrumpierenden Mächte des Chaos antreten.Frontier: "Verankert im Glauben und gestärkt durch ihre Hingabe, fußt die Existenz der Grey Knights auf einem Mysterium: Denn der Besitz jeglichen nicht sanktionierten Wissens über ihre geheimnisvolle Bruderschaft wird mit dem Leben bezahlt. In Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters erleben die Spieler den unbarmherzigen, gnadenlosen Kampf des 41. Jahrtausends und folgen der Reise dieser Elitekrieger in einer Erzählung aus der Feder des gefeierten New York Times-Bestsellerautors Aaron Dembski-Bowden."Mehr Einblicke in das Spiel will Frontier erst im August 2021 gewähren. Bei Frontier Developments wird außerdem an einem Echtzeit-Strategiespiel auf Basis von Warhammer Age of Sigmar gearbeitet.