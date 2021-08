Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters: Erste Screenshots und ein Cinematic-Trailer

Screenshot - Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters (PC)

Frontier Foundry hat erste Screenshots aus Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters und einen passenden Cinematic-Trailer veröffentlicht. Der von Complex Games entwickelte Titel ist ein rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel, das die Geschichte eines Trupps Grey Knights erzählt, einer Elite-Bruderschaft genetisch verbesserter Space Marines, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die verdorbenen Kräfte des Chaos zu beseitigen und die Ausbreitung einer dämonischen Seuche zu stoppen: Die Blüte.Frontier Foundry: "Verankert im Glauben und gestärkt durch ihre Hingabe, sind die Grey Knights die größte Waffe der Menschheit im 41. Jahrtausend. Die Spieler steuern eine Strike Force dieser übermenschlichen Dämonenjäger und erleben die brutalen Schlachten, für die das Warhammer 40.000-Universum bekannt ist, während sie die Reise der Waffenbrüder in einer Erzählung aus der Feder des gefeierten New York Times-Bestsellerautors Aaron Dembski-Bowden verfolgen."Erste Spielszenen sollen im September in Videoform gezeigt werden. Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters wird 2022 auf Steam und im Epic Games Store für PC erscheinen. Die Partnerschaft von Frontier mit Games Workshop umfasst auch den bereits angekündigten Echtzeit-Strategie-Titel Warhammer Age of Sigmar, der sich derzeit in der Entwicklung befindet.Letztes aktuelles Video: Full Cinematic Trailer