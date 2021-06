Tip Top: Der Berg ruft

Screenshot - Tip Top (PC) Screenshot - Tip Top (PC) Screenshot - Tip Top (PC) Screenshot - Tip Top (PC) Screenshot - Tip Top (PC) Screenshot - Tip Top (PC) Screenshot - Tip Top (PC) Screenshot - Tip Top (PC) Screenshot - Tip Top (PC) Screenshot - Tip Top (PC)

Am 1. Juni 2021 haben Tristan Dahl, Studio Huckepack und muuutsch das prozedural generierte 2D-Roguelike-Kletterspiel Tip Top für PC veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 8. Juni ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (7,37 Euro statt 8,19 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Tip Top ist ein Kletterspiel im Arcade-Stil mit stetig neu generierten Routen - Langeweile ausgeschlossen! Es beinhaltet eine packende Einzelspieler-Kampagne, bei der du alle Ecken der Welt erkundest. Aber Vorsicht - stürze nicht in den Tod (oder Permadeath)! Bewege mithilfe der innovativen Steuerung möglichst effizient die Hände von einem Griff zum anderen. Auf dem Weg zum Gipfel ist deine Ausdauer begrenzt. Wenn dir die Puste ausgeht oder du einen Griff nicht erreichst, stürzt du!Aber das Besondere am Roguelike ist, dass du nie sterben musst. Vorsichtige Spieler können die Routen mehrmals durchspielen und ihr Seil an der Wand befestigen, bevor sie irgendwelche Risiken eingehen. Erfahrene Spieler werden das richtige Gleichgewicht zwischen Risiko und Vernunft finden und so ganz gelassen den Gipfel erreichen. Spieler, die es zu vorsichtig angehen, schaffen es vielleicht nie bis ganz nach oben, denn das Befestigen des Seils verbraucht viel Energie."Letztes aktuelles Video: Trailer