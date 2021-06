Tennis Elbow Manager 2: Tennismanager verlässt den Early Access

Screenshot - Tennis Elbow Manager 2 (PC) Screenshot - Tennis Elbow Manager 2 (PC) Screenshot - Tennis Elbow Manager 2 (PC) Screenshot - Tennis Elbow Manager 2 (PC) Screenshot - Tennis Elbow Manager 2 (PC) Screenshot - Tennis Elbow Manager 2 (PC) Screenshot - Tennis Elbow Manager 2 (PC) Screenshot - Tennis Elbow Manager 2 (PC) Screenshot - Tennis Elbow Manager 2 (PC) Screenshot - Tennis Elbow Manager 2 (PC) Screenshot - Tennis Elbow Manager 2 (PC)

Am 2. Juni 2021 haben Mana Games den Tennis Elbow Manager 2 für PC veröffentlicht und den Early Access nach zwei Jahren offiziell beendet. Auf Steam , wo die Nutzerreviews bis dato "sehr positiv" ausfallen, wird noch bis zum 9. Juni ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des auch im Humble Store erhältlichen Titels gewährt (26,99 Euro statt 29,99 Euro). Auf der offiziellen Website kann zudem eine kostenlose Demo heruntergeladen werden.In der Spielbeschreibung heißt es: "In diesem Tennis Manager Spiel kannst Du die Aufgaben eines Tennistrainers, Managers und seiner Spieler übernehmen. Dein Ziel ist es, die Nummer 1 der Weltrangliste zu werden, dort so lange wie möglich zu bleiben, und so viele Grand Slam Titel wie möglich zu gewinnen. Das Spiel beinhaltet eine 3D Spiele Engine, die Dich im Trainingsmodus nach belieben Tennis spielen lässt.Darüberhinaus kannst Du optional auch die Kontrolle über das Spiel Deines Tennisspielers in den 3D Matches während der Turniere übernehmen. Eine kleine Warnung dazu: wenn Du dieses Feature nutzt, könnte der Managementteil des Spieles etwas aus der Balance geraten, da einige Stärken bzw. Schwächen Deines Spielers an Wert gewinnen oder verlieren werden, wenn Du selber spielst.Die Spiele Engine basiert auf Tennis Elbow 2013, von vielen bereits als das realistischste Tennisspiel bezeichnet. Dazu gibt es eine neue und verbesserte Physik für die Bälle, die Plätze, die Schläge und die Spieler ! Die KI wurde zudem überarbeitet und verbessert, und mit neuen Strategien der Spieler versehen. Gesamt gesehen ergibt dies eine weiterentwickelte Tennissimulation, realistischer und anspruchsvoller als TE2013, und noch näher am realen Tennisspirit. Dies zu meistern wird Dich noch mehr fordern!"Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer