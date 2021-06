Spirit of the Island: Tropische Lebenssimulation à la Animal Crossing für PC angekündigt

Baue, erzeuge und farme - Du kannst mit fast jedem Objekt im Spiel interagieren und deine Kreativität zum Ausdruck bringen, indem du Hunderte von Rezepten freischaltest und Gegenstände herstellst!

Erschaffe ein echtes Utopia für Touristen - Baue neue Attraktionen, stelle Personal ein, baue die Insel auf und plane Partys, die Besucher aus der ganzen Welt anziehen werden!

Im Einklang mit der Natur - Erkunde eine schöne, doch gefährliche Welt, entdecke einzigartige Tiere und Pflanzen, trotzte dem Wetter und dem Wechsel der Jahreszeiten, sammle seltene Artefakte, die überall auf den Inseln verstreut sind!

Hilf der Gemeinschaft aufzublühen - Lerne schrullige Spielfiguren kennen, schließe unterhaltsame Aufträge ab, lerne neue Freunde kennen und leiste einen Beitrag zum Leben der Bewohner von Maluhia!

Folge der Geschichte - Aber denke auch daran, deine eigene Geschichte zu schreiben, während du jede Herausforderung bei Spirit of the Island meisterst, erfahre die Geheimnisse, die in deinem Gedächtnis verborgen sind!

Mit Spirit of the Island haben der brasilianische Entwickler 1M Bits Horde und META Publishing eine tropische Lebenssimulation angekündigt, die Ende 2021 in den Early Access auf PC starten soll. Auf Steam kann man den nach eigenen Angaben von Stardew Valley Animal Crossing undinspirierten Titel bereits auf die Wunschliste setzen. Außerdem soll in Kürze eine Kickstarter-Kampagne lanciert werden, um auch Konsolenadaptionen sowie einen plattformübergreifenden Mehrspielermodus zu realisieren.In der Spielbeschreibung heißt es: "Spirit of the Island ist ein farbenfrohes Lebenssimulation-RPG, das auf der Tropeninsel Maluhia spielt. Erkunde das einst blühende Touristenziel, lerne die Einheimischen kennen und hilf mit, damit die Städte in ihrem alten Glanz erstrahlen. Begib dich auf eine lange Reise, die dir dabei helfen wird, deine Vergangenheit neu zu entdecken!Als Neuankömmling auf Maluhia hast du die Chance, das Archipel wieder zu der blühenden Touristenattraktion zu machen, die es einst gewesen ist. Du wirst neue Touristenattraktionen und Shops bauen können, Farmen aufbauen und dich um Tiere kümmern, wunderschöne Strände und gefährliche Höhlen erkunden und sogar einzigartige Feste planen, die Besucher aus der ganzen Welt anziehen werden!Doch es sind nicht allein die Attraktionen, die Maluhia zu einem Paradies machen. In Spirit of the Island kann man über 14 einzigartige Spielfiguren kennen lernen, jede von ihnen hat eine eigene Persönlichkeit, individuelle Charakterzüge und Hobbys. Schließe dich also der Community an, schließe neue Freundschaften und begib dich mit deinen neuen Freunden auf eine Reise, bei der du mehr über deine Traditionen und dein Erbe erfahren wirst, als du je für möglich gehalten hättest."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer