Recipe for Disaster: Restaurant-Management-Simulation in Entwicklung; Demo und Early Access geplant

"Stelle dein Dream-Team zusammen - Wähle aus einer Gruppe von zufällig generierten Job-Kandidaten. Berücksichtige die einzigartige Kombination von Eigenschaften und Fähigkeiten jedes Einzelnen und wie sich diese auf ihre Arbeitseffizienz, Beziehungen und Kundeninteraktionen auswirken könnten. Werden sie reinpassen? Oder werden sie für Ärger sorgen?

Restaurantaufbau - Passe die Gestaltung und die Einteilung deiner Restaurants mit intuitiven Bauwerkzeugen und einer Reihe von bunten Objekten und Dekorationen an. Rüste deine Küche mit hochmodernen Geräten aus, dekoriere deinen Essbereich und baue Lagerräume, um die kostbaren Zutaten zu verstauen.

Setze Prioritäten - Weise deinem Team manuell Aufgaben zu oder sorge dafür, dass alle beschäftigt sind, indem du ein hochgradig individualisierbares Prioritätssystem verwendest. Behalte eingehende Kundenbestellungen genau im Auge und passe deine Strategie in Echtzeit an, um den höchsten Standard an Speisen und Kundenservice zu gewährleisten.

Arbeitsmoral - Achte auf die Einstellung und das Durchhaltevermögen deines Teams, um das Risiko von Krankheiten und Ausfällen während der Arbeitszeiten zu minimieren. Einige Mitarbeiter werden die Aufgaben, die du ihnen gibst, lieben, während andere sie verabscheuen werden! Achte auf die Gedanken deiner Mitarbeiter, auf vorübergehende und permanente Veränderungen und auf die sich entwickelnden Beziehungen innerhalb deines Teams.

Der Kunde hat immer Recht - Achte genau auf die Wünsche deiner Kunden und passe deine Speisekarte an ihren Geschmack an. Achte auf diätetische Anforderungen, Lebensmittelallergien und ungewöhnliche Vorlieben.

Jeder hat seine eigene Meinung - Entscheide, wie du am besten mit den Wünschen und Beschwerden deiner Mitarbeiter und Kunden umgehst. Wirst du wohlgesonnen oder angriffslustig sein? Weicheier und Tyrannen werden schnell aus dem Geschäft sein, also musst du jede Situation genau einschätzen können.

Geschmackssache - Arbeite mit zuverlässigen und dubiosen Lieferanten zusammen, um eine vielfältige Auswahl an Zutaten zu beschaffen. Nutze den intuitiven Rezept-Gestalter, um originelle Rezepte zu kreieren und sie deinen Menüs hinzuzufügen.

...und das ist erst der Anfang - Geplante Updates für gemeinsames und wetteiferndes Multiplayer-Spiel, zusätzliche Objekt-, Dekorations- und Raumarten, Gesundheitskontrollen, Personalpläne, Katastrophen und umfassender Modding-Support."

Screenshot - Recipe for Disaster (PC) Screenshot - Recipe for Disaster (PC) Screenshot - Recipe for Disaster (PC) Screenshot - Recipe for Disaster (PC) Screenshot - Recipe for Disaster (PC) Screenshot - Recipe for Disaster (PC)

Mit Recipe for Disaster befindet sich bei Kasedo Games (Publisher) und Dapper Penguin Studios (Entwickler; Rise of Industry ) eine Restaurant-Management-Simulation in Entwicklung, die im dritten Quartal 2021 in den Early Access auf Steam starten wird. In dem Spiel versucht man als unerfahrener, aber ehrgeiziger Chefkoch seinen Lebenstraum zu erfüllen und ein international bekannter Gastronom zu werden. Auch die Auswahl des Personals soll entscheidend wichtig sein."Auf dieser Reise ist es deine Aufgabe, Restaurants sorgfältig zu gestalten, das richtige Personal einzustellen und zu führen, Speisekarten anzupassen und mit Zutaten zu experimentieren, um leckere neue Gerichte zu kreieren, die deine Kunden beeindrucken werden."Eine spielbare Demo wird während des Steam NextFests vom 16. bis 22. Juni zum Download bereitstehen. Einen Überblick geben die Entwickler im folgenden Video."Recipe for Disaster hat bereits einen überzeugenden Spielablauf und gibt den Spielern jede Menge Freiheiten, wenn es darum geht, ihr eigenes Restaurant zu bauen, zu dekorieren und ihre eigene Speisekarte von Grund auf zu erstellen", sagt Alex Mochi, Gründer von Dapper Penguin Studios. "Indem wir in den Early Access gehen, können wir verschiedene Gameplay-Features zu einem früheren Zeitpunkt anbieten, so dass wir Feedback erhalten und das bestmögliche Spielerlebnis bei der Vollversion liefern können."Features: