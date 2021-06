Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef: Run-&-Gun-Action der "Guns, Gore & Cannoli"-Macher angekündigt

Screenshot - Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef (PC) Screenshot - Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef (PC)

Mit Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef haben die belgischen Entwickler Rogueside ( Guns, Gore & Cannoli ) einen 2D-Plattformer im Universum von Warhammer 40k angekündigt , der 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen soll. Auf Steam kann man die auch kooperativ und kompetitiv spielbare Run'n'Gun-Action bereits auf die Wunschliste setzen. In der Spielbeschreibung heißt es: "Die Orks, eine wilde Rasse, gemeinhin als die 'Grüne Flut' bekannt, fegen in rasenden Kreuzzügen, den Waaagh!, mit unvergleichlicher Gewalt über die Sterne. Sie sind wild, brutal und grob und übertreffen alle anderen Rassen, die ihren Weg der Zerstörung kreuzen.Werde zur Speerspitze einer Ork-Invasion, während du dir deinen Weg durch die Schwarmstadt Luteus Prime bahnst, um deinen Haar-Squig zurückzuholen und Rache am Kriegsführer zu nehmen! Vielleicht wirst du auf deinem Weg zum Waaaghboss eines WAAAGH! Nur die Stärksten überleben, und noch nie hat diese brutale Selektion so viel Spaß bereitet! Es gibt nie genug Dakka! Zerstöre deine Feinde mit einem großen Arsenal an Waffen und lass den Regen der Zerstörung auf sie niederregnen. Keiner kann sich dir in den Weg stellen! Massive Explosionen und fliegende Körperteile haben noch nie so viel Spaß bereitet!WAAAGH! Spüre, wie sich Emotionen und Gewalt aufstauen, bis sie in Form von Kugelhageln ausbrechen! Gewalt erzeugt Gewalt, denn die massive Zerstörung, die du verursachst, baut sich zu einem unaufhaltsamen WAAAGH! auf! Orks sind nämlich für zwei Dinge gemacht: Für den Kampf … und für den Sieg! Orks zusammen stark! Schnapp dir deine Freunde und nehmt es gemeinsam mit den Streitkräften des Astra Militarum, den Symbiontenkulten und den Space Marines auf. Oder schlage ihnen stattdessen den Schädel ein und zeige, wer der wildeste Ork im Clan ist!"Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer