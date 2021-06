Alphadia Genesis 2: Fantasy-Rollenspiel für PC und Xbox veröffentlicht

Screenshot - Alphadia Genesis 2 (PC) Screenshot - Alphadia Genesis 2 (PC) Screenshot - Alphadia Genesis 2 (PC) Screenshot - Alphadia Genesis 2 (PC) Screenshot - Alphadia Genesis 2 (PC) Screenshot - Alphadia Genesis 2 (PC) Screenshot - Alphadia Genesis 2 (PC) Screenshot - Alphadia Genesis 2 (PC) Screenshot - Alphadia Genesis 2 (PC) Screenshot - Alphadia Genesis 2 (PC)

Am 3. bzw. 4. Juni 2021 haben KEMCO und Exe-Create das bereits für iOS und Android erschienene Retro-Fantasy-Rollenspiel Alphadia Genesis 2 auch für PC, Xbox One und Xbox Series X|S veröffentlicht. Auf Steam wird noch bis zum 10. Juni ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis des Nachfolgers von Alphadia Genesis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro, im Microsoft Store , wo Smart Delivery unterstützt wird, nicht.In der Spielbeschreibung heißt es: "Während das Imperium vorgibt, die Bürger zu beschützen, hat es eine skrupellose Kampagne gegen die Bevölkerung von Atramian gestartet - sie sind es, die mit der schwarzen Energie infiziert wurden und deren Existenz als Gefahr für die Welt eingestuft wird. Entdecke das wahre Gesicht des Bösen in diesem Kapitel der Alphadia-Serie, eine Geschichte voller Glaube, Opfer, Rache und ultimativer Hoffnung!Boost kann für höheren Hit-Count und Stärke in rundenbasierten Kämpfen mit dynamischen Bewegungen eingesetzt werden. Individuelle spezielle Fähigkeiten, im Austausch für Boost-Skills, können schnell das Blatt in einem Kampf wenden. Nutze die Job-Orbs, bestehend aus Kämpfern, Heilern, Rittern und Magiern, um verschiedene Energien zu erlernen und zu verwenden! Das Spiel bietet viele weitere Elemente, wie Subquests, Kampfarena und alles, was ein ausgereiftes RPG braucht!" Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Trailer