Until We Die: Der post-apokalyptische Überlebenskampf hat begonnen

Screenshot - Until We Die (PC) Screenshot - Until We Die (PC) Screenshot - Until We Die (PC) Screenshot - Until We Die (PC) Screenshot - Until We Die (PC) Screenshot - Until We Die (PC) Screenshot - Until We Die (PC) Screenshot - Until We Die (PC) Screenshot - Until We Die (PC) Screenshot - Until We Die (PC)

Am 3. Juni 2021 haben die russischen Entwickler Pixeye Games ihre an Kingdom erinnerende 2D-Taktik Until We Die für PC veröffentlicht. Via GOG und Steam , wo auch eine kostenlose Demo zum Download bereitsteht, wird aktuell ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (12,59 Euro statt 13,99 Euro). Eine Umsetzung für Nintendo Switch ist ebenfalls geplant, aber noch ohne Termin. In der Spielbeschreibung heißt es: "Until We Die ist ein Strategiespiel mit Basisverteidigung. Die U-Bahn-Station ist deine unterirdische Basis. Du musst sie gegen alle möglichen Gefahren verteidigen, die Meteoriten auf die Erde gebracht haben.Um zu gewinnen, musst du etwa 30 Spieltage überleben – und dabei alle Angriffe auf die Basis abwehren. Anfangs greifen dich nur kleine Gruppen von Kreaturen an, doch später im Spiel kämpfst du gegen eine riesige Horde von Mutanten. Das Spiel ist zu Ende, wenn unser Held Iwan stirbt oder der Stromgenerator, das Herz der Basis, zerstört wird. Until We Die ist kein gewöhnliches Strategiespiel. Hier läufst du als Iwan durch die Gegend und erteilst deinen Untergebenen knallharte, aber wertvolle Befehle. Es gibt keine erweiterte KI. Die Menschen haben Angst und ergreifen nur ungern die Initiative. Alleine unternehmen diese faulen Kerle überhaupt nichts.Und es gibt viel zu tun: Du musst Befestigungsanlagen errichten und Technologien erforschen, mit denen du noch stärkere Befestigungen bauen und dich wirksamer verteidigen kannst. Du schickst Expeditionen an die Oberfläche und greifst die Höhlen der Mutanten an, um neues Land für Felder und Zelte zu erhalten. Du sammelst Vorräte aus Kisten und gewinnst Nahrung aus Pilzen und allem anderen, was irgendwie genießbar aussieht … Und ist da drüben nicht gerade eine fette Ratte über die Schienen gehuscht?"Letztes aktuelles Video: TerminTrailer