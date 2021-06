Overboard!: Leinen los für das Ermittlungsabenteuer der Sorcery!-Macher

Screenshot - Overboard! (PC) Screenshot - Overboard! (PC) Screenshot - Overboard! (PC) Screenshot - Overboard! (PC) Screenshot - Overboard! (PC) Screenshot - Overboard! (PC) Screenshot - Overboard! (PC)

Am 2. Juni 2021 haben inkle ( Sorcery! 80 Days und Pendragon ) das Ermittlungsabenteuer Overboard! für PC, Nintendo Switch und iOS veröffentlicht. Via eShop GOG und Steam , wo bis dato 97 Prozent der Nutzerreviews "positiv" ausfallen, wird aktuell ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 12,49 Euro bzw. 12,69 Euro gewährt. Im App Store kostet der Download 6,99 Euro.Overboard! spielt an Bord des Passagierschiffs SS Hook, das sich im Juli 1935 unterwegs nach New York befindet. Acht Stunden vor der Ankunft kommt es zu einem Mord und kurz darauf beginnen schon die Ermittlungen. Doch man selbst ist nicht der Fahnder, sondern der Mörder, der nicht nur ungestraft davonkommen, sondern auch noch einen anderen erfolgreich für die Tat verantwortlich machen will.Um das zu schaffen, sind alle Mittel erlaubt - von Lügen, Betrug und Erpressung, über Diebstahl, Drogeneinsatz und Verführung bis hin zu weiteren Morden. Die Macher bezeichnen Overboard! als Visual Novel der nächsten Generation, in der die Zeit gnadenlos tickt und jede Minute zählt. Ein Durchgang soll zwischen 30 und 45 Minuten dauern, wobei man für den perfekten Run wesentlich mehr Zeit benötige.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer