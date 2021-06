Arashi: Castles of Sin: Schleichspiel mit Elite-Shinobi und Wolf für PSVR angekündigt

Im leisen Kampf kommen u.a. größere Klingen, Wurfmesser, Pfeil und Bogen sowie diverse Ablekungen und Fallen zum Einsatz. Als Vorteil könnte sich auch Wolf Haru erweisen: Arashis vierbeinige Begleiterin lässt sich nicht nur streicheln, sondern auch auf Gegner hetzen. Hier geht es zur offiziellen Website ; im deutschen PlayStation-Blog erklärt Studio-Mitbegründer und Creative Director Tom Doyle:

"Eure Mission



Schlüpft in die Rolle von Kenshiro, einem Elite-Shinobi und letzter überlebender Sohn des Adelshauses Arashi. Im feudalen Japan wurden zahlreiche Schlösser von skrupellosen Banditen, den Sechs Oni von Iga, erobert. Mit eurer Wolfsgefährtin Haru an eurer Seite rächt ihr euch für die gnadenlose Zerstörung und erobert die Schlösser eines nach dem anderen zurück. Es ist eine Zeit des Krieges und das Land schreit nach Gerechtigkeit. Die Entscheidung liegt ganz bei euch.



Euer Arsenal



Es ist euch überlassen, wie und mit welchen Methoden ihr eure Mission angeht. Jede Entscheidung, die ihr trefft, muss durchdacht sein. Jeder Schritt erfordert Entschlossenheit. Euer Verstand ist ebenso sehr eine Waffe wie euer Arsenal. Die Umgebung kann sich als Feind, aber auch als nützlicher Verbündeter entpuppen. Greift ihr eure Gegner frontal an? Nutzt ihr Licht und Schatten, um verborgen zu bleiben? Oder setzt ihr auf Ablenkung und geht schwer zu bezwingenden Gegnern einfach aus dem Weg? Die Entscheidung liegt allein bei euch.



Arashi wurde von Grund auf für VR entwickelt. Dank einer durchdachten Steuerung und eines tödlichen Waffenarsenals aus der Feudalzeit eröffnen sich euch nahezu unendlich viele Spielmöglichkeiten. Ich persönlich gehe am liebsten wie eine Spinne vor: Ich stelle Fallen auf und locke Feinde in mein Netz, um sie aus dem Hinterhalt zu erledigen. Ihr könnt euch aber für den Spielstil entscheiden, der euch am besten gefällt.



Screenshot - Arashi: Castles of Sin (PlayStationVR, VirtualReality) Screenshot - Arashi: Castles of Sin (PlayStationVR, VirtualReality) Screenshot - Arashi: Castles of Sin (PlayStationVR, VirtualReality)



Eure Verbündeten



Ayane, eine meisterhafte Spionin des Shoguns und eure treue Cousine, wird euch bei eurer Suche begleiten. Haru, seit jeher eure treue Wolfsgefährtin, ist bestens darauf trainiert, Feinde auszuschalten. Auch wenn ihr weit von zu Hause entfernt seid, ist Haru immer an eurer Seite. Sie ist eine gefährliche Waffe im Kampf und eine treue Freundin in der Not. Wir bei Endeavor One sind große Fans von Genre-Filmen. Wir lieben es, Geschichten zu erzählen und immersive Erlebnisse zu schaffen – genau das macht für uns auch den großen Reiz von VR aus."

Das VR-Schleichspiel Phantom: Covert Ops bekommt Konkurrenz - und zwar von einem Elite-Shinobi im feudalen Japan. Auch Protagonist Kenshiro bewegt sich in seinem Spiel Arashi: Castles of Sin auf leisen Sohlen: Der frisch angekündigte Titel von Endeavor One aus Seattle soll im Sommer 2021 für PlayStation VR erscheinen. Ob später auch andere VR-Headsets mit Umsetzungen bedient werden, ist unklar.