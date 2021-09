Dap: Surreales Horrorabenteuer mit verletzlicher Gefolgschaft steht bereit

Rekrutiere und beschütze eine Herde liebenswerter Daps, die zusammenarbeiten, um gruselige Kreaturen zu bekämpfen und Rätsel zu lösen.

Erforsche eine üppige, atmosphärische Pixelwelt und führe deine Daps durch fremde Umgebungen und alternative Realitäten.

Begegne außerweltlichen Schrecken und überirdischen Wesen und decke langsam die Wahrheit hinter der Verderbnis des Waldes auf.

Sammle und crafte, um die tödliche Infektion zu überleben.

Baue einen Garten in der Geisterwelt an und pflege ihn zwischen den Levels.

Am 29. September 2021 haben die australischen Entwickler Melting Parrot ihr düsteres 2D-Horror-Action-Adventure Dap für PC veröffentlicht. Via Steam und itch.io wird aktuell ein Launch-Rabatt von jeweils 20 Prozent auf den regulären Verkaufspreis von 11,59 Euro bzw. 13,99 Dollar gewährt. Außerdem kann ein kostenloser und auf Valves Download-Portal bis dato "sehr positiv" bewerteter Prolog heruntergeladen werden. Beim BitSummit in Japan wurde das als Kreuzung aus Pikmin und Prinzessin Mononoke bezeichnete Spiel zuletzt mit zwei Preisen (Hauptpreis Vermillion Gate Award und Sound Design) ausgezeichnet.Spielbeschreibung des Herstellers: "In Dap müssen die Spieler eine Gruppe von winzigen Kreaturen, bekannt als 'Daps', durch eine feindliche und verdorbene Welt führen. Je mehr Daps sie sammeln, desto stärker wird das Rudel, was es ihnen ermöglicht, fremde Schrecken zu bekämpfen, neue Gebiete freizuschalten und zusammenzuarbeiten, um Rätsel zu lösen. Aber die unheimliche Infektion, die den Wald befallen hat, kann auch die Daps beeinflussen und sie in entstellte, monströse Versionen von sich selbst verwandeln. Die Spieler müssen sich vorsichtig bewegen, sonst riskieren sie, dass sich das Rudel gegen sich selbst wendet. Dap verbindet reaktionsschnelle und rasante Twin-Stick-Kämpfe mit leichten Survival- und Crafting-Mechaniken, um ein fesselndes Horror-Erlebnis zu erschaffen, mit Überraschungen - und Terror - hinter jeder gewundenen Ecke."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer