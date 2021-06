Monobot: Das dystopische Roboterabenteuer beginnt Mitte Juni

Screenshot - Monobot (PC) Screenshot - Monobot (PC) Screenshot - Monobot (PC) Screenshot - Monobot (PC) Screenshot - Monobot (PC) Screenshot - Monobot (PC) Screenshot - Monobot (PC) Screenshot - Monobot (PC) Screenshot - Monobot (PC) Screenshot - Monobot (PC) Screenshot - Monobot (PC) Screenshot - Monobot (PC) Screenshot - Monobot (PC) Screenshot - Monobot (PC)

Am 18. Juni 2021 werden DreamSmith Studio und Ukuza den 2D-Puzzle-Plattformer Monobot für PC veröffentlichen. Auf Steam kann bereits eine kostenlose Demo heruntergeladen und der Titel bei Gefallen auf die Wunschliste gesetzt werden.Spielbeschreibung des Herstellers: "Monobot ist ein Physik-basierter 2D-Puzzle-Plattformer in dem man die Kontrolle über Mono, eine kleine robotische Einheit, gefangen in einer dunklen, feindseligen Zukunftswelt, übernimmt. Als Monos betriebssystem hochfährt, stellt es fest, dass es allein und vollkommen ratlos ist. Um Antworten auf die vielen unklaren Fragen zu finden, müssen Spielerinnen und Spieler den kleinen Roboter auf seinem einsamen Abenteuer führen und Rätsel lösen um die Geheimnisse dieser dystopischen Welt freizulegen. Wird Mono den endlosen Zyklus durchbrechen und sein wahres Selbst finden?Als einfacher Roboter ohne sonderliches Wissen über seine Umwelt beginnt Mono sein Abenteuer mit nicht mehr als seinen Reflexen und einem hell leuchtenden Köpfchen. Im Laufe des Spiels können Spielerinnen und Spieler dem mechanischen Protagonisten unterschiedliche Upgrades – wie einen magnetischen Arm oder gar einen Teleportationsarm – verpassen und so Rätsel auf neue, kreative Arten lösen. Die Dokumente, die ihr sammelt, während ihr die Vielzahl an Hindernissen auf Monos Weg überwindet, werden euch einen tieferen Einblick in das Schicksal der Menschheit geben."Letztes aktuelles Video: TerminTrailer