Antiprism: Räumliches VR-Shoot-em-up mit zwei Schiffen angekündigt

Warum eigentlich nur ein Schiffchen, wenn man doch zwei Bewegungs-Controller in der Hand hält? Diese Frage stellte sich offenbar Entwickler Zero Fun, der das Weltraum-Shoot-em-up Antiprism für SteamVR (Rift, Vive, Index, WMR) angekündigt hat. Der Release ist am 21. Juni 2021 geplant.In dem Titel steuert man dementsprechend gleichzeitig zwei Raumgleiter, die auf alles mögliche schießen, das aus den räumlichen Tiefen des Alls herbeigeschwebt kommt. Offenbar bewegt man sich auch selbst ein wenig vorwärts - also ähnlich wie in Rail-Shootern oder klassischen Shoot-em-ups mit Perspektivwechseln. Die Inzenierung scheint dabei aber auf ein ruhige Regie und große Objekte im Hintergrund zu setzen, denen man sich nur langsam nähert - der Magen dürfte sich dafür bedanken!Der Einzelspieler-Titel schickt die Piloten Jexen und Malik laut Steam-Beschreibung nicht nur in den Kampf gegen Raumpiraten, sondern auch gegen diverse knifflige Bosse. Mit Hilfe verdienter Credits sollen sich nach und nach die Schiffchen aufmotzen lassen, während Geheimnisse rund um das Antiprism und seine Verbindung zur ausgestorbenen Zivilization der "Arn" aufgedeckt werden. Hauptfeinde sind die Armeen der "Selysian Dominion", die insektenhaften "Kheelee" sowie die "Vel Selysian"."- Twin-ship single-player VR gameplay- Customizable & upgradeable ship systems including lots of different weapons- Several enemy factions, each with its own unique units- Challenging and epic boss fights- Environmental hazards triggered by space anomalies- Campaign mode featuring main and side missions across multiple chapters- Endless Survivor mode with infinite procedurally generated stages"