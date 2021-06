City of Atlantis: Aufbau, Verwaltung und Verteidigung der aufgetauchten Stadt

Screenshot - City of Atlantis (PC) Screenshot - City of Atlantis (PC) Screenshot - City of Atlantis (PC) Screenshot - City of Atlantis (PC) Screenshot - City of Atlantis (PC) Screenshot - City of Atlantis (PC) Screenshot - City of Atlantis (PC) Screenshot - City of Atlantis (PC) Screenshot - City of Atlantis (PC) Screenshot - City of Atlantis (PC)

Mit City of Atlantis befindet sich ein Städtebau- und Survival-Spiel für PC in Entwicklung . Die Stadt Atlantis ist nach Jahrhunderten aus den Tiefen des Ozeans wieder aufgetaucht und muss ausgebaut, verwaltet und verteidigt werden.Beim Ausbau der Stadt gilt es auf effiziente Produktions- und Transportketten zu achten, während "gesammeltes Wissen" nötig ist, um die Stadt weiterzuentwickeln und zu verbessern. Die simulierten Einwohner sollen wichtig und "schwer zu ersetzen" sein. Sie werden sich in den Bereichen Militär, Bildung oder Gesundheit spezialisieren können. Zum Schutz der Stadt vor Tsunamis müssen "Wasserbrecher" errichtet oder Verteidigungsanlagen hochgezogen werden, wenn Armeen von (antiken) Kriegern aus Griechenland und Ägypten attackieren sollten. Auch Krankheiten können sich in der Stadt verbreiten. Darüber hinaus wird man Helden ausbilden und ausrüsten müssen, die dann die Welt erkunden und Wissen sammeln.Die Entwickler von City of Atlantis sind das Gambit Games Studio und MeanAstronauts. Das Publisher-Duo besteht aus Games Operators und CreativeForge Games.Letztes aktuelles Video: Trailer