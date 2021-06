Alfred Hitchcock - Vertigo: Psychothriller zwischen Realität und Fantasie angekündigt

Czentara schrieb am 07.06.2021 um 07:29 Uhr

Nice! Nachdem ich in den letzten Monaten einen Hitchcock Marathon mit knapp 30 seiner Filme absolviert habe, bin ich ja bestens vorbereitet für das Spiel. ^^

Wird sich zeigen müssen, ob man es neben ein paar Figurennamen und Anleihen an diverse Scripts es schafft Tempo, Suspense und Bildsprache (bspw das Farbenspiel rot/grün in Vertigo) passend umzusetzen.