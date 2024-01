Palworld: "Pokémon mit Waffen" erscheint schon nächste Woche

Palworld: Mit Survival- und Farming-Elementen zu mehr als einem "Pokémon-Klon"?

Auch wenn ein Early Access für Januar 2024 angekündigt wurde, war lange nicht klar, wann genau und ob überhauptzu Beginn dieses Jahres erscheinen würde. Nun ist jedoch relativ kurzfristig das Releasedatum bekannt gegeben geworden.So erscheint das „mit Waffen“, wie es scherzhaft auch in der Community genannt wird,was auch ein offizieller Ankündigungstrailer bestätigt. In diesem ist zahlreiche Kampf-Action mit den Monster-Verbündeten zu beobachten.In dem Open-World-Farming- und Survival-Spiel könnt ihr auf die Hilfe von über 100 Pals setzen. Dass sich Entwickler Pocketpair bei diesenvon Pokémon hat inspirieren lassen, ist nicht zu verhehlen. Mit ihrer Hilfe könnt ihr in Palworld auf Entdeckungsreisen gehen, Gegner erledigen, Basislager bauen und die Geheimnisse der Insel Palpagos lüften.Übersoll es geben und natürlich auch das Monsterfangen ein zentrales Element sein. Dass im Trailer und Screenshots mitunter knuffige Lämmchen mit Maschinengewehren und ein Pal, das aussieht wie eine Kreuzung aus Elektek und Totoro, mit einer Gatling Gun zu sehen ist, verdeutlicht den Kontrast zwischen der niedlichen Optik und des wohl eher erwachsenen Gameplays.Das Spiel wirderscheinen und soll über die Dauer von etwa einem Jahr stetig verbessert und mit zusätzlichen Spielelementen erweitert werden, wie es in einem Statement der Entwickler auf Steam heißt . Da Palworld eine Vielzahl von Mechaniken aus unterschiedlichen Genres beinhalte, freue man sich auf das Feedback aus der Community, um das Spielerlebnis auf einem bestmöglichen Niveau zu halten. Das Spiel wird fürerscheinen und auch ab 19. Januar im Game Pass erhältlich sein. Wie man niedliche Wesen auch in anderen Spielen dazu bringt,, könnt ihr hier lesen.