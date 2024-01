Palworld: Entwickler stellt klar: Spiel ist kein Scam

Ist Palworld ein Scam? Entwickler hält entschieden dagegen

Wem die treuen Taschenmonster aus Nintendos populärem-Universum schon immer etwas zu harmlos waren, der dürfte zumindest gespannt sein, waszu bieten hat.Bereits Monate vor seiner Veröffentlichung wurde vom in Kürze kommenden Titel aus dem Hauseaugenzwinkernd als „Pokémon mit Waffen“ gesprochen, doch in Zeiten vonwaren viele Interessenten verunsichert, ob das Spiel überhaupt erscheint. Nun beteuern die Entwickler, dass es sich nicht um einen bloßen Scam handelt.Nachdem das gescheiterte The Day Before vor einigen Wochen binnen weniger Tage zu einer der wohl größten Enttäuschungen der Videospielgeschichte avancierte, sind Gamer aus aller Welt anscheinend wieder etwas vorsichtiger dabei geworden, Entwicklerstudios und Publishern blind zu vertrauen. Aus diesem Grund stellt Palworld-Entwickler Pocketpair im Rahmen eines eigenen FAQ entschieden klar, dass hinter dem Pokémon-Klonsteckt.Der Sammel-Survival-Spaß soll „definitiv am 19. Januar veröffentlicht werden“ und „PalWorld ist ein, du kaufst es einmal und es gehört dir für immer. Wir können zwar nach der Veröffentlichung Erweiterungen in Betracht ziehen, aber das ist eine Unterhaltung, die wir alle zusammen als Community führen werden, wenn die Zeit gekommen ist“, heißt es in der Antwort auf die Frage, ob das Spiel ein „Scam“ oder ein „money-making MMO“ ist.Während die Frage zunächst ungewöhnlich erscheinen mag, dürfte sie einen vor allem kurz nach einem Flop wie The Day Before immer weniger wundern. Und auch diebei Google und Co. deuten darauf hin, dass ein großer Teil dem Braten nicht traut – „Ist Palworld ein echtes Spiel?“ zählt hier zu den Top-Vorschlägen ( via IGN).Wer nochist, ob Patronengurt-tragende Pistolero-Pokémon überhaupt etwas für ihn sind, der wirft am besten einmalDer zuvor schon erwähnteLetztes aktuelles Video: Trailer