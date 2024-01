Palworld: Typentabelle zeigt die Stärken und Schwächen der Elemente auf

Feuer vs. Pflanze vs. Wasser & mehr: Die Elemente von Palworld gegenübergestellt

Feuer

stark gegen: Pflanze, Eis

schwach gegen: Wasser

stark gegen: Pflanze, Eis schwach gegen: Wasser Pflanze

stark gegen: Boden

schwach gegen: Feuer

stark gegen: Boden schwach gegen: Feuer Boden

stark gegen: Elektro

schwach gegen: Pflanze

stark gegen: Elektro schwach gegen: Pflanze Elektro

stark gegen: Wasser

schwach gegen: Boden

stark gegen: Wasser schwach gegen: Boden Wasser

stark gegen: Feuer

schwach gegen: Elektro

stark gegen: Feuer schwach gegen: Elektro Eis

stark gegen: Drache

schwach gegen: Feuer

stark gegen: Drache schwach gegen: Feuer Drache

stark gegen: Dunkel

schwach gegen: Eis

stark gegen: Dunkel schwach gegen: Eis Dunkel

stark gegen: Neutral

schwach gegen: Drache

stark gegen: Neutral schwach gegen: Drache Neutral

stark gegen: -

schwach gegen: Dunkel

, der frisch in seinen Early Access gestartete und etwas brutalereaus dem Hause Pocketpair, erlebt rund um den Launch einen kleinen Hype. Wie bei vielen anderen populären Rollenspielen, bedienen sich die Entwickler einem System aus, die ihre eigenenundmit sich bringen.Und wie schon in Gamefreaks großem Vorbild könnt ihr mit der Wahl der richtigen Attacke noch mehr Schaden an euren Gegnern ausrichten – die passendegibt euch Aufschluss, wie sich die Elemente zueinander verhalten.Wahrscheinlich seid ihr in der Vergangenheit nur schwer um einen Pokémon-Ableger herumgekommen, immerhin zählt das Nintendo-Franchise nicht nur in der Videospielwelt zu den populärsten überhaupt. Diesind auch in Palworld ganz ähnlich: Führt ihr Attacken vom Typ Feuer gegen die Taschenmonster – hier einfachgenannt – vom Typ Pflanze aus, verursachst ihr mehr Schaden als wenn ihr Attacken vom Typ Pflanze gegen Pals vom Typ Feuer einsetzt.In Palworld ist dassogar noch etwasgehalten als in Pokémon, denn hier haben die einzelnen Elemente niemals mehrere Schwächen gleichzeitig. So bleibt es auch recht einfach, wenn ihr euer Team auf den nächsten Kampf einstellen müsst: Ihr trefft auf Pals vom Typ Feuer? Vermeidet es, Pflanzen-Pals mitzunehmen. Lediglich, denn sie sind sowohl gegen die Pflanzen- als auch gegen Eis-Pals besonders stark.Bedenken solltet ihr jedoch, dass eure Pals (und die eurer Kontrahenten) natürlich auch Attacken vom Typ Boden erlernen können, obwohl sie beispielsweise selbst eigentlich vom Typ Feuer sind. Vor allem inkann euch der Gegner damit schnell überrumpeln, wenn ihr nicht gut vorbereitet seid.Wer dank Palworld nun wieder Lust auf einenbekommen hat, dem verraten wir mit, der, wirklich lohnt.