Palworld: Das sind die 4 besten Starter-Pals für den Anfang

Palworld: Auf diese vier Pals könnt ihr schon von Beginn an bauen

#1 Foxparks

#2 Lamball

#3 Chikipi

#4 Cattiva

Seit heute könnt ihr euch durch die offene Welt von, dem, schlagen. Schon imerwarten euch über 100 verschiedene Taschenmonster – Tendenz steigend.Denn bis zum vollwertigen Release sollen noch einige dazukommen, doch vor allem für den Einstieg dürfte euch interessieren, welche– wie die kleinen Kreaturen hier einfach genannt werden – sich zumwirklich lohnen. Die Antwort findet ihr im Folgenden.Bei der Wahl eurerkommt es natürlich nicht nur auf den richtigenan, sondern auch auf die sogenanntender Monster. Sie eignen sich je nach Typ für unterschiedlichste Aufgaben im Spiel, weswegen eine gesunde Mischung durchaus vorteilhaft sein dürfte.Während euch unsereeffektiv sind, sind die vier hier vorgestellten Pals besonders zu Beginn eures Abenteuers eine riesige Hilfe: Jedes von ihnen bringt nützliche Fähigkeiten mit, weswegen ihr zwischen ihnen nach euren persönlichen Vorlieben wählen könnt.Während ihr euch in den-Spielen von Anfang an für einen Begleiter entscheiden müsst, geht es bei den Palworld-Startern eher um die, in der ihr sie einfangt. Alle von ihnen könnt ihr noch in der Nähe des Startgebiets aufspüren.Dasist schon zu Beginn von Palworld nahezu essentiell, denn mit ihm entzündet ihr. Diese wiederum benötigt ihr, wenn ihr euch Mahlzeiten zubereiten wollt – eine absolute Notwendigkeit also, um euer Überleben zu sichern.Im Kampf nutzt Foxparks das, mit dem es aus seinem Schwanz heraus glühend heiße Feuerbälle auf die gegnerischen Pals schießt. Hebt ihr Foxparks auf und nutzt es wie eine, wird es kurzerhand zu einemumfunktioniert.ist ein ähnlich starkes Starter-Pal wie Foxparks, dessen dichte Wolle euch mit demvor feindlichen Angriffen schützt, wenn ihr es ausgerüstet habt. Vor allem im Kampf dürfte sich dies zum Anfang bezahlt machen, wenn ihr euch in den ersten hektischen Feuergefechten erprobt.Kämpft Lamball hingegen selbst, so rollt es als furiose Flauschkugel auf seine Gegner zu, um sie von den Beinen zu reißen. Hinzu kommt, dass euch Lamball beimhilft und ihr es sogar bei Bergbau- und Handarbeiten unterstützend einsetzen könnt.Rein optisch erinnertwomöglich an Palworlds Interpretation eines, doch hinter seinem witzigen Aussehen verbirgt sich ein durchaus nützliches Pal vom. Über Zeit legt es für euch, die ihr – wie schon bei der Vorstellung des feurigen Foxparks durchgeschienen sein dürfte –und Essen verwenden könnt.Doch auch im Kampf braucht sich Chikipi nicht vor den restlichen Starter-Pals verstecken: Seinschränkt die Sicht eurer Gegner ein, während es einen Hagel ausauf sie herabregnen lässt. Chikipi greift euch darüber hinaus beiunter die Arme.Cattiva ist ebenfalls vom Typund seine besondere Fähigkeit mag zunächst etwas unspektakulär erscheinen, stellt sich allerdings schon zu Beginn des Spiels als enorm hilfreich heraus. Es erlaubt es euch, es für euch verschiedene Materialien tragen zu lassen, womit es eureeffektiv steigert.Muss Cattiva kämpfen, so verfolgt es gegnerische Pals mit seinemund drischt unentwegt auf seine Feinde ein. Doch auch abseits vom Kämpfen und Erkunden ist es eine starke Ergänzung für euer Team, denn es unterstützt euch zudem bei, beimvon Gegenständen sowie beiIn welcher Reihenfolge ihr die Pals letzten Endes fangt, bleibt natürlich euch überlassen. Natürlich seid ihr keineswegs dazu gezwungen, euch an die von uns vorgestellten Tipps zu halten – sie dienen lediglich als, solltet ihr so gar keine Idee haben, was ihr zuerst erledigen wollt. Habt ihr bislang kaum etwas von dermitbekommen, bietet euch, was euch alles erwartet.Letztes aktuelles Video: Trailer