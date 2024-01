Palworld: Über drei Millionen Verkäufe und Platz 5 in den All-Time Steam Charts

Palworld: Schon jetzt einer der größten Hits des Jahres





#Palworld has sold over 3 million copies in 40 hours since release!



Thank you everyone for playing Palworld!



We are so overwhelmed but also encouraged by this incredible accomplishment!



Please leave a review if you’ve been enjoying your time in Palworld!#Pocketpair pic.twitter.com/NNI0D6a9On



— Palworld (@Palworld_EN) January 21, 2024

Spielerandrang belastet die Server





Hello everyone,

Regarding the connection issues when trying to host co-op:

The number of players exceeded 700,000 concurrent players, and a problem occurred in the Epic Games backend.



We had an emergency meeting with the Epic Games team and had them add an update to the Epic…



— Palworld (@Palworld_EN) January 20, 2024





since I'm bored as hell, I'm gonna be making a thread of this i think... Palworld design analysis trying to spot every pokemon they jumbled together pic.twitter.com/Ch9jcx5hCI



— onion_mu (@onion_mu) January 18, 2024

Dass Survival-Spiele erfolgreich sein können, haben längstoderunter Beweis gestellt. Die aktuellen Zahlen vonsind aber noch einmal eine ganz andere Dimension: Derist derzeit der absolute Überflieger.Obwohl bisher nur alsverfügbar, konnte Palworld auf Steam bereits einige der größten Hits der letzten Jahre hinter sich lassen:odermüssen sich, zumindest was die Anzahl der gleichzeitigen Spieler betrifft, Palworld nach nur zwei Tagengeben.2024 hat zwar gerade erst begonnen, aber jetzt ist schon klar, dass Palworld mit zu dengehört. Innerhalb von nur 40 Stunden hat sich das oftmals als "Pokémon mit Waffen" betitelte Survival-Gameweltweit verkauft – trotz Verfügbarkeit im Xbox Game Pass. Ein Erfolg, für den sich das Studio Pocket Pair auf Twitter bedankt:Damit aber nicht genug, denn Palworld wird nicht nur gekauft, sondern auch sehr viel gespielt. Am Sonntag, dem 21. Januar 2024, knackte der Überraschungshit als erst sechstes Spiel überhaupt in der Geschichte von Steam die, wie SteamDB verrät. Das ist zuvor nicht einmal einem Elden Ring oder Hogwarts Legacy gelungen, an denen Palworld in den All-Time-Charts schon vorbeigezogen ist.Vor dem Survival-Spiel stehen jetzt sogar, die mehr Spieler zur selben Zeit vor die Bildschirme gelockt haben:ist nämlich ebenfalls bereits überholt.und Lost Ark , auf den Plätzen 4 und 3 eingeordnet, sind hingegen noch etwas weiter entfernt, aber durchaus in Schlagdistanz, sollte der Hype weiter anhalten.darf sich derweil mit 1,8 Millionen Steam-Nutzern noch in Sicherheit wähnen, währendmit 3,25 Millionen gleichzeitigen Spielern nahezu uneinholbar wirkt.Der riesige Erfolg Palwords hat aber auch seine, denn aufgrund der Spielermassen wurden zwischenzeitlich die Server übermäßig beansprucht. Pocket Pair hat sich jedoch umgehend mit Epic Games, den Machern der Unreal Engine, die Palworld nutzt, zusammengesetzt, um das Backend zu entlasten. Mittlerweile sollten dieseltener auftreten:Gleichzeitig häufen sich diegegenüber Palworld und Entwickler Pocket Pair, die kreative Inspiration etwas zu wörtlich genommen zu haben. Auf Twitter zieht beispielsweise der Nutzer onion_mu einen Vergleich zwischen den Designs mancher Taschenmonster in Palworld mit denen der Pokémon-Reihe und stelltfest:Demschaden die Berichte bislang aber offenbar nicht, denn weiterhin verkauft sich das Survival-Spiel wie geschnitten Brot. Falls ihr selbst einsteigen wollt, dann verraten wir euch an anderer Stelle,