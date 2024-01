Palworld: Entwickler entschuldigt sich für Serverzusammenbrüche

Palworld: Harte Arbeit hinter den Kulissen, während die Rekorde purzeln





[About inquiries]

Currently, we have received over 50,000 inquiries.

We sincerely apologize for the delay in response from our support team.



The development team is aware of serious bugs that are occurring, such as being unable to enter servers, unable to play multiplayer,…



— Palworld (@Palworld_EN) January 22, 2024

in gerade einmal drei Tagen, sowie zeitweise über eine Million gleichzeitige Spieler –geht derzeit durch die Decke. So sehr, dass es zwischenzeitlich zu Serverausfällen kommt.Bereits am Tag nach dem Release, als 700.000 Spieler gleichzeitig spielten, setzten sich Entwicklerstudio Pocketpair und Epic Gameszusammen, um ein Update auf den Weg zu bringen und die Verbindungsschwierigkeiten zu beheben.Besonders der Multiplayer- beziehungsweise Koop-Modus von Palworld war von den Serverproblemen betroffen. „Da die Anzahl der gleichzeitigen Spielerüberstieg, kommt es beim Epic Online Service weltweit zeitweise zu Ausfällen“, schreibt der offizielle Palworld-Account auf Twitter. „Wir entschuldigen uns für diese Unannehmlichkeiten. Wir arbeiten daran, einen stabilen Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen.“Offensichtlich konnte auch bei Pocketpair niemand damit rechnen, dass das Spiel derartig einschlägt. Bereits am dritten Tag hat es über eine Million Spieler auf Steam gehabt, was zuvorist. Das Support-Team arbeite fleißig an der Beantwortung der Anfragen, von denen es derzeit über 50.000 erhält, wie es auf Twitter weiterhin heißt. Man sei sich der derzeitigen Schwierigkeiten bewusst, bittet aber die Spieler auch darum, bei Problemen jederzeit Kontakt zu suchen.Der Erfolg nach so kurzer Zeit ist aufsehenerregend: Wenn Bugs und Server-Probleme schnell behoben werden können, ist es kaum auszumalen,. Die Entwicklung vonverfolgen, einenfür euch angelegt.