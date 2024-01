Palworld: Pokémons ehemaliger Chef der Rechtsabteilung und Nintendo reagieren auf den Überraschungs-Hit

Pokémon

Palworld: „Das sieht aus wie der übliche Abzock-Nonsens, den ich tausendmal im Jahr gesehen habe“

Nintendo said it is aware of Palworld but not commenting on individual cases, while Pokémon Co. declined to comment.

— Takashi Mochizuki (@6d6f636869) January 23, 2024

So schnell wie der Erfolg von, dem gehypten Open World-Survival- und Crafting-Titel aus dem Hause, kam, so entfachten auch hitzige Debatten über den ersten Überraschungs-Hit des Jahres.Im Fokus steht dabei vor allem die Frage danach, in welchem Umfang es noch in Ordnung ist, sich Inspiration bei populären Vorbildern zu suchen und ab wann man dabei in die Richtung eines Plagiats rutscht. Nun äußert sich nicht nur derzur Diskussion, sondern auchselbst.Vor allem dasder Monster, die sich im erst letzte Woche in den Early Access gestarteten Palworld tummeln, ist Hauptaugenmerk der aktuellen Aufregung. Viele Kritiker behaupten, die Entwickler hätten sich nicht mehr nur inspirieren lassen, sondernIm Gespräch mit Game File meldet sich nun auch der ehemalige Leiter der Rechtsabteilung der Pokémon Company,, der von 2008 bis 2020 im Amt destätig war, zu Wort. Dieser sei "überrascht" davon, dass Pocketpair mit Palworld überhaupt so weit gekommen ist. „Das sieht aus wie der übliche, den ich tausendmal im Jahr gesehen habe, als ich Chief Legal Officer von Pokémon war. Ich bin nur überrascht, dass es so weit gekommen ist.“Neben Pokémon ziehen aufmerksame Beobachter auchmit weiteren erfolgreichen Genre-Vertretern, zum Beispieloder. Aber auch Titel wieund andere Beispiele finden regelmäßig Erwähnung – darunter sogar die Veröffentlichungen aus Pocketpairs eigenen Reihen.Umso spannender dürfte aber die Frage sein, wie Nintendo selbst zu dem wohl am heißesten diskutierten Thema der Videospielbranche steht. Immerhin erscheinen die Pokémon-Ableger seit jeher. Bloomberg-Reporter Takashi Mochizuki ist es nun gelungen, zumindest ein erstes Statement seitens Nintendo einzuholen.In diesem erklärt das Unternehmen, dass man zwar durchaus von Palworld wisse, sich aber nicht zuäußern wird. Darüber hinaus berichtet Mochizuki davon, dass auch die Pokémon Company entschieden hätte, sichüberweltweit und darf sich derweil über eine „sehr positive“ Bewertung auf Steam freuen. Das, ist sowohl auf der Xbox als auch auf Windows über Steam oder Microsofts Abo-Service, den Game Pass, erhältlich.Letztes aktuelles Video: Trailer