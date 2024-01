Palworld: Was sind die Lucky Pals?

Palworld: Nützliche Stats - aber schwer zu bekommen

Sie kämpfen für euch, helfen bei Bau von euren Basen oder können als Reittiere genutzt werden – die Pals im aktuellen Action-Survival-Hitkönnen für die verschiedensten Belange herangezogen werden. Aber erst einmal müsst ihr sie dafür fangen!Wer einige Zeit in dem Spiel unterwegs gewesen ist, dem werden eventuell schon die Lucky Pals begegnet sein. Diese sind größer als ihre Artgenossen und fallen außerdem durch einenauf. Doch was macht sie ansonsten so besonders?Die Lucky Pals sind nicht nur optisch herausstechend, sondern haben auch bessere Statuswerte und meist ein paar andere kleine Vorteile, die ihr in der Basis für euch nutzen könnt . Allerdings sind sie deutlich schwerer einzufangen und zu zähmen als ihre „normalen“ Verwandten. Ihr solltetmit ihnen gehen, denn mitunter steht euch ein herausfordernder Kampf bevor. Lucky Pals könnt ihr theoretisch überall in Palworld begegnen – einen festen Spawn-Punkt gibt es jedoch nicht.Haltet die Augen offen und streift vielleicht ein bisschen auf einem Reittier (damit es schneller geht) durch die Lande, wenn ihr ein Lucky Pal einfangen wollt. Wenn es in einer Herde unterwegs ist, solltet ihr es aufgrund seiner Größe schnell ausmachen können. Nachdem ihr eines dieser besonderen Monster gefangen habt, könnt ihr sogar versuchen,zu bekommen. Ein Elternteil mit gutes Statuswerten ist ohnehin eine gute Strategie.Palworld schwimmt auf einer kaum zu fassenden Erfolgswelle. Mittlerweile ist es mitauf Steam das dritterfolgreichste Spiel in dieser Statistik. Es wurde seit seinem Release am Freitag schon über sechs Millionen Mal verkauft . Von diesem Erfolg zeigt sich auch, wie ihr hier lesen könnt.