Palworld: Kommt als nächstes der Hollow Knight-Klon?

Palworld und Never Grave bedienen sich bekannten Designs – aber fügen dem Spiel etwas Neues hinzu

Dass sich– nicht zu Unrecht – den Vorwurf als-Klon oder die Bezeichnung „Pokémon mit Waffen“ gefallen lassen muss, wird für die Entwickler von Pocketpair angesichts des erdrutschartigen Erfolgs zu verschmerzen sein.Ein Blick auf kommende Projekte zeigt uns hingegen, was das Studio noch so in der Pipeline hat. Fürzum Beispiel bedient man sich optisch ebenfalls an einem Vorreiter eines beliebten Genres – und scheint dennoch einiges neu zu machen.Der Begriff Pokémon-Klon ist insofern fair, als dass die Designs zahlreicher Pals stark an die von Nintendos erfolgreichen Kampf-Monstern angelehnt,sind. Spielerisch macht Palworld aber einiges anders, richtet sich mit einem erwachseneren und teils brutaleren Gameplay eher an eine ältere Zielgruppe. Auch diesind neu; die grafische Qualität und Größe der Spielwelt von einem Ausmaß, die Pokémon-Fans gerne einmal in einem ihrer Spiele gesehen hätten.Never Grave: The Witch and The Curse wird nach seinem Erscheinen wahrscheinlich mit dem Schmähnamen-Klon bedacht. Für das Metroidvania hat sich Pocketpair ebenfalls offensichtlichlassen. Besonders das Gegner- wie auch das Leveldesign wirken sehr strak angelehnt an das von Team Cherry im Jahre 2017 veröffentlichten Überraschungshits, auf dessen FortsetzungFans seitdem sehnlichst warten.Neben Platformer-Passagen und Roguelite-Elementen schlägt Never Grave aber auch noch in eine ganz andere Kerbe. Mit dem Loot aus euren Abenteuernund baut außerdem euer eigenes Essen an. Mit bis zu drei Mitspielern, die sogar diekönnen, erkundet ihr die mystischen Dungeons. Das Spiel ist also offenbar nicht nur ein Metroidvania, sondern auch ein Multiplayer-Adventure und eine Farming-Sim.Aufist Never Grave bereitsangekündigt, dürfte also durchaus noch vor Hollow Knight: Silksong erscheinen. Ob es, ist dagegen zu bezweifeln. Der Survival-Shooter rangiert mit zeitweise über 1,7 Millionen gleichzeitigen Spielern bereits auf Platz 3 der ewigen Rangliste in dieser Statistik.