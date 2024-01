Palworld: Plagiatsvorwurf - Entwickler bekommen Morddrohungen - CEO schaltet sich ein

Wegen Plagiatsverdachten: Palworld-Entwicklern wird mit dem Tod gedroht

Silhouetten und Proportionen stimmen „nahezu perfekt“ überein

Obwohlerst vor wenigen Tagen in seinen Early Access gestartet ist, sorgt das Survival-Spiel aus dem Hause Pocketpair schon jetzt für hitzige Diskussionen im auf Reddit, Steam und in den sozialen Netzwerken.Diese gehen sogar so weit, dass sich die Entwickler hinter dembösartigenausgesetzt sehen – angeblich, weil man sich zu sehr an Nintendos populärer Vorlage bedient habe.Wie unter anderem VGC berichtet, sieht sich Palworld aktuell mit mehrenkonfrontiert. Vor allem auf eine Reihe von Bild- und Videomaterial, welches Twitter-Nutzer byofrog hervorbrachte und das seitdem als belastendes Beweisstück angeführt wird, berufen sich die Kritiker. Hier soll man besonders gut erkennen können, an welchen Stellen Palworld vonabgekupfert sein soll.Alsspringen nun immer mehr Menschen auf den ins Rollen gebrachten Zug des Bashings auf und gehen sogar so weit, die Entwickler von Pocketpair auf persönlicher Ebene zu belästigen. Der traurige Gipfel dieser verbalen Angriffe findet sich in Morddrohungen, die die Palworld-Macher dieser Tage über sich ergehen lassen müssen. Angesichts der besorgniserregenden Situation schaltet sich nun auch, in die entfachte Diskussion ein.Über Twitter bittet er darum, die an Palworld beteiligten„Derzeit erhalten wir verleumderische Kommentare gegen unsere Künstler und wir sehen Tweets, bei denen es sich um Morddrohungen zu handeln scheint. Ich habe verschiedene Meinungen zu Palworld erhalten, aber alle Produktionen, die mit Palworld in Zusammenhang stehen, werden von mehreren Personen beaufsichtigt, darunter auch von mir, und ich bin für die Produktion verantwortlich. Ich würde es zu schätzen wissen, wenn ihr es unterlassen würdet, die an Palworld beteiligten Künstler zu verleumden.“Dem gegenüber stehen die, die sich sicher sind, dass die in Palworld verwendeten Modelle auf denen aus Pokémon basieren: „Man kann nicht versehentlich die gleichen Proportionen bei mehreren Modelle aus einem anderen Spiel verwenden“, wie es seitens eines leitenden Charakter-Designers, der anonym bleiben möchte, heißt. Jener würde sich sogar „stellen, um als Experte zu diesem Thema auszusagen“, so weiter.Auch, dass „die Silhouetten und Proportionen hier nahezu perfekt übereinstimmen“, sofern man einige dervon Palworld und Pokémon miteinander vergleicht, sei besonders verdächtig. Ein weiterer Entwickler vermutet, dass das Team hinter Palworld „möglicherweise die Pokémon-Modelle überarbeitet und ein paar Änderungen vorgenommen hat, damit sie nicht genau gleich sind“.Selbstverständlich sind derartige Anschuldigungen mit besonderer Vorsicht zu genießen, zumindest so lange nicht eine rechtskräftige Instanz ihr Urteil zu der Thematik gefällt hat., dass Pocketpair bewusst bei Nintendo geklaut hat, gibt es derweil noch nicht.überhaupt so weit gekommen ist – und auchnun mit einem ersten Statement zum Thema.Letztes aktuelles Video: Trailer