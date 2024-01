Palworld: Dank eines Bugs kommt ihr schon früh einen starken Helfer

Palworld: Klaut euch Zoes Grizzbolt - und Zoe gleich mit

Eine wichtige Aufgabe im aktuellen Survival- und Crafting-Abenteuerist es, euch aus den titelgebenden Pal, den herumstreunenden und oft niedlichen Monstern, eine schlagkräftige Truppe zusammenzubasteln. Die richtige Mischung aus Typen, die bestimmte Stärken und Schwächen gegenüber anderen haben, ist dabei wichtig.Aber die individuelle Stärke der Pal ist auch ein relevanter Punkt um im Spiel voranzukommen. Mit einem Glitch könnt ihr sogar dafür sorgen, dass sich euch schon relativanschließt – das dafür eigentlich gar nicht vorgesehen ist.Eine der frühen Quests in Palworld ist, dass ihr euch den Kämpfern auf den Türmen und deren starken Pals entgegenstellt. So zum Beispiel auf dem Turm des Rayne Syndikats gegen Zoe und ihren Grizzbolt – ihr wisst schon, der Mischung aus dem Pokémon Elektek und Totoro. Hier könnt ihr eine Methode anwenden, wie sich der– und Zoe gleich mit. Dabei müsst ihr aber genau nach einem bestimmten Muster vorgehen.Zunächst solltet ihr die Wächter der Verteidigungstruppe (Palpagos Island Defence Force) angreifen, bis ihr den „Gesucht“-Status erlangt. Begebt euch dann zum Turm des Rayne Syndikats und stoßt bis zu dem Punkt vor, an dem es zum Bosskampf mit Zoe und Grizzbolt kommt.sondern weicht einfach den Attacken aus. Grizzbolt wird in der Arena umherlaufen, während gleichzeitig um diese herum Defence Forces auftauchen. Lockt den Pal so zwischen euch und die Wächter, dass deren Angriffe auf Grizzbolt gehen. An einem kleinen Zucken erkennt ihr, dass dieser getroffen wurde und sich kurze Zeit nicht bewegt.Lauft nun um ihn herum und werft einen Pokéball… äh, Pal Sphere auf Grizzbolt und ihr könnt ihn im ersten Versuch gefangen nehmen. Um dem Turn zu entkommen, könnt ihr einfach Respawn drücken; dann sterbt ihr zwar, eure Ausrüstung könnt ihr aber. Grizzbolt, sogar inklusive auf ihm reitender Zoe, bleiben jedoch in eurem Inventar.Dies ist nicht nur ein starker Buff früh im Spiel, sondern auch eindeutig nicht so gedacht, kann aber bei einem neuen Game im Early Access-Status gut mal passieren. Dass Entwickler Pocketpair diesen Glitch in einem künftigen Patch allerdings behebt, ist sehr wahrscheinlich. Also sichert euch das starke Grizzbolt,. Welche, haben wir an anderer Stelle für euch gelistet.