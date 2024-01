Palworld: Entwickler tüfteln schon an neuen Pals - aber erst kommen die Bug-Fixes

Palworld (Survival & Crafting) von Pocketpair, Inc. - Bildquelle: Pocketpair Inc.

Palworld: PvP, Crossplay und Raids in Planung





[The Future of Palworld]

We would like to share with you our roadmap for Palworld.

Sales have far exceeded the development team's expectations, and we are currently experiencing many problems due to excessive access congestion, among other challenges.

We will prioritize… pic.twitter.com/UKD2HFRaG4



— Palworld (@Palworld_EN) January 24, 2024

Während das Survival- und Monstersammel-Adventuremittlerweile sieben Millionen Käufe in nicht einmal sechs Tagen verzeichnen kann, bleiben die Entwickler im Hintergrund nicht untätig. Nun gab das Studio Pocketpair einen kleinen Einblick, an welchen Stellschrauben sie als nächstes drehen werden, um das Spiel zu einem noch besseren Erlebnis zu machen.Da sowohl die Verkaufs- als auch die gleichzeitigen Spielerzahlenhaben, hielten mitunter auch die Server dem Ansturm nicht stand. Diese Probleme zu beheben, soll zunächst oberste Priorität haben, bevor man sich der Erweiterung von Spielinhalten zuwendet.Trotz des großen Erfolgs darf man nicht vergessen: Palworld; der ein oder andere Bug im Spiel ist als nicht unüblich. „Wir haben bisher schon zahlreiche Fehler identifiziert und legen großen Wert darauf, diese zu beseitigen“, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Palworld. Automatisches Zurücksetzen vom Ingame-Datum oder eingefrorene Ladebildschirme wurden unter anderem als bekannte Probleme gelistet. Ferner wolle man einige wichtige Konfigurationen und die KI der Pals verbessern. Aber auch schon für den übernächsten Schritt hat Pocketpair Pläne.So soll es in naher Zukunft PvP-Arenen, Raid-Bosse und ein verbessertes Bausystem geben. Auch an einer Crossplay-Option zwischen Steam und Xbox werde gewerkelt. Darüber hinaus sind auch schonin Planung. „Die Zukunft von Palworld sieht besser aus als die Zukunft von“, heißt es in einem Kommentar unter dem Tweet.Fleißige Palworld-Zocker haben schon herausgefunden, wie mankann. Ein Glitch sorgt beispielsweise dafür, dass sich euch. Solche Fehler könnten mit den ersten Patches der Vergangenheit angehören. Woran, könnt ihr bei uns an anderer Stelle lesen.