Palworld: CS:GO-Rekord gebrochen - 2 Millionen Spieler auf Steam gleichzeitig

Palworld: Mehr als zwei Millionen Spieler gleichzeitig auf Steam – und damit vor CS:GO im Ranking

ist aktuell in aller Munde: Der von vielen kritisierte, aber nicht weniger gehypte Survival-Spaß schwimmt auf einer regelrechten Welle des Erfolgs. Jener spiegelt sich auch weiterhin aufwieder, wo man sogar einenvon Dauerbrennernach nicht einmal einer Woche schlagen konnte.Dieses Kunststückund auch jener birgt Survival-Elemente, schlägt aber trotzdem in eine völlig andere Kerbe als Palworld. Wie ihr es euch sicher bereits denken könnt, geht es um die Zahl derauf Steam.eigener Rekord für die meisten Spieler, die der Titel gleichzeitig auf Steam vorweisen konnte, beläuft sich seit seinem Release auf rund 1,8 Millionen. Diesen konnte Palworld nur wenige Tage nach dem Launch im Early Access und mit übernun knacken Damit sichert es sich im direkten Vergleich mit allen Titeln, die es aufSpieleplattform zu finden gibt, den. Mehr gleichzeitige Spieler hatte bislang nur das ebenfalls äußerst populäre, das den meisten wohl unter seinem Kürzel PUBG bekannt sein dürfte und für einen langanhaltenden Siegeszug des gesamten Battle Royale-Genres sorgen konnte. Hier kämpften zur Hochzeit bis zuum den Sieg.wirkt Palwords Rekord, wenn man dabei in Betracht zieht, dass unter die über zwei Millionen gleichzeitigen Steam-Spieler nicht einmal jene fallen, die den Titel über die-Konsolen zocken. Hier lässt sich Pocketpairs „Pokémon mit Waffen“, wie auch wir es schon vor Monaten mit einem Augenzwinkern bezeichneten, sogar im Rahmen des-Abonnements ausprobieren, ohne den vollen Preis zahlen zu müssen., denn allein auf Steam verkaufte sich der Titel mit über sieben Millionen Einheiten wie geschnitten Brot.wird das gehypte Spiel vor allem aufgrund des Verdachts, dass sich die Entwickler vor allem bei den Pals – den Monstern, die es im Spiel zu fangen gilt und die ihr auch im Kampf und für Arbeiten in eurem Lager einsetzen könnt – zu sehr anorientiert haben könnte.und seinen Schöpfern sind die Folge und auch, dass es Pocketpair überhaupt so weit geschafft hat.zu der heißdiskutierten Thematik mit einem erstenLetztes aktuelles Video: Trailer